Je baby laten vaccineren tegen de mazelen, dit is waarom dat niet kan

Veel ouders willen hun baby al laten vaccineren tegen de mazelen ook al is hun kind nog geen veertien maanden oud. De GGD Zuidoost-Brabant krijgt deze vraag sinds de recente mazelenuitbraak in de regio Eindhoven zo'n 25 keer per week, maar alleen kinderen ouder dan veertien maanden worden gevaccineerd. Dit omdat een vroegere vaccinatie minder effect heeft. "Wij maken ons zorgen", zegt moeder Maaike Cohn.

Vóór de recente uitbraak van de mazelen vroeg bijna niemand naar zo'n vroege vaccinatie. In de regio Eindhoven zijn op dit moment 28 besmettingen gemeld. Het gaat vooral om ongevaccineerde kinderen van rond de vijf.

Kinderen krijgen vanaf veertien maanden een oproep voor de inenting tegen mazelen. Het gaat om de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rodehond). Veel ouders willen hun kinderen nu echter eerder laten vaccineren. Maaike Cohn uit Tilburg is een van hen. Ze heeft een baby die jonger is dan veertien maanden en spreekt ook met veel andere ouders die zich zorgen maken. Ze willen heel graag dat hun kinderen eerder worden gevaccineerd.

"We willen graag onze kinderen beschermen", zegt Maaike. "We zijn niet zozeer bang voor de mazelen zelf, maar voor de hersenvliesontsteking die als gevolg van de ziekte kan ontstaan." Bij sommige mensen kunnen de mazelen leiden tot een hersenvliesontsteking of longontsteking. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overlijdt een op de tienduizend mensen daaraan.

"Je zou kunnen zeggen: dat is heel laag. Maar het zal je kind maar zijn. Als je je kind kunt beschermen, wil je er als ouder alles aan doen om zoiets te voorkomen", zegt Maaike.

'Minder goed beschermd'

De GGD laat weten dat deze ouders steeds 'nee' te horen krijgen. De prikken worden niet vervroegd. Volgens een woordvoerder is de grens van veertien maanden gekozen, omdat kinderen dan zo goed en lang mogelijk beschermd zijn tegen het virus. Als een kind eerder wordt gevaccineerd, is het kind op de korte én langere termijn minder goed beschermd tegen de mazelen. Dit komt door het afweersysteem van baby's.

"Maar minder is niet niks", vindt moeder Maaike. "Dan zijn de kinderen alsnog een beetje beschermd. Als er een uitbraak is, heeft het toch ook wel zin om te vaccineren?"

'Nog geen noodzaak'

Op dit moment is er volgens de GGD nog geen noodzaak om baby's al eerder te vaccineren. Die noodzaak is er volgens een woordvoerder pas bij een enorme uitbraak, omdat er dan een veel hoger risico is dat mensen besmet raken. De GGD noemt als voorbeeld de grote uitbraak in 2013, waarbij zo'n drieduizend gevallen van mazelen werden gemeld.

Op dit moment zijn 28 mensen besmet met de mazelen. "Met de huidige cijfers is de kans klein dat kinderen in aanraking komen met het virus", zegt de woordvoerder. Mocht een ongevaccineerd kind direct in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is, dan kan een vaccinatie wel eerder worden aangeboden. "We houden het nauwlettend in de gaten."

