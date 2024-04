Scooterrijder zwaargewond door touw over fietspad: vijf maanden cel geëist

Om zijn verhuizing veilig te laten verlopen, spande Paul van L. (36) uit Tilburg een touw van zijn huis naar een pick-uptruck. Zo konden de helpers veilig het fietspad oversteken, was de gedachte. Maar, waar het veilig was voor de verhuizers was het juist heel onveilig voor de mensen op het fietspad. Een man op een snorscooter reed tegen het touw en raakte zwaargewond.

Het was zaterdagmiddag 23 oktober 2021 rond vier uur en Van L. ging verhuizen. Op beelden van de buurman is te zien hoe hij een oranje touw spande over het fietspad dat naast de Broekhovenseweg in Tilburg ligt. En om het helemaal veilig te maken wilde Van L. nog een oranje hesje aan dat touw hangen. Maar, toen hij dat hesje wilde pakken uit de auto, reed het slachtoffer al in volle vaart tegen het touw.

De gevolgen waren groot. De scooterrijder, die net van de voetbalclub kwam, werd gelanceerd en landde op zijn hoofd. Hij brak zijn kaak op twee plaatsen en raakte meerdere tanden kwijt. Ook had hij een hersenschudding en een scheurtje in een nekwervel.

Lange lijdensweg

De man heeft talloze behandelingen gehad bij de tandarts, kaakchirurg, fysiotherapeut en andere zorgverleners. Het duurde meer dan een jaar voor het slachtoffer weer kon werken. Tijdens de zitting in de rechtbank in Breda bleek dat hij 2,5 jaar later nog steeds lijdt aan de gevolgen en dat hij nooit meer helemaal de oude wordt. Zijn familie moet nu rekening houden met mij, zo legde hij zijn situatie uit aan de rechters.

'Wel spijt maar geen fout'

Paul van L. woont inmiddels in Colombia en was dan ook niet op de zitting aanwezig. Via zijn advocaat werd duidelijk dat hij spijt heeft, maar niet vindt dat hij fout is geweest. Hij wilde de verhuizing zo veilig mogelijk laten verlopen. Hij stond bij het touw om mensen te waarschuwen, maar het slachtoffer reed te hard op zijn scooter, verklaarde hij eerder en ook zat het slachtoffer op zijn telefoon te kijken.

Maar, uit onderzoek en de beelden blijkt daar allemaal niets van. De scooterrijder moest op het fietspad rijden met zijn snorscooter en reed 27 kilometer per uur. Op het moment dat hij het touw raakte, stond van L. bij de auto en helemaal niet bij het touw.

Onverschillig

De officier van justitie moest goed zoeken naar een passende straf voor zo’n specifieke zaak. Van L. valt nogal wat te verwijten, zo vond ze, want het gaat om ‘een ernstig feit met grote gevolgen’.

Ze vond Van L. maar onverschillig, omdat die het slachtoffer de schuld blijft geven. Ze eiste dan ook een celstraf van vijf maanden.

De advocaat gaf aan dat Paul van L. het allemaal niet zo bedoeld had. Hij noemde de actie van Van L. wel onhandig, maar er was geen sprake van opzet, zo legde hij uit. “Hij heeft zeer onhandig gehandeld met heel nare gevolgen, maar Van L. heeft het touw gespannen met een doel en niet met de bedoeling om anderen in gevaar te brengen. En ondanks alle goede bedoelingen zit hij, ironisch genoeg, nu zelf voor de rechter.”

De advocaat vond een werkstraf of een voorwaardelijke celstraf meer op zijn plaats.

De uitspraak in deze zaak is op 7 mei.