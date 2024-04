Björn rent 252 kilometer door de woestijn: 'Gestruikeld over dode kameel'

252 kilometer rennen door de snikhete Saharawoestijn. Björn van Loon (38) uit Waspik heeft het geflikt. Op moeilijke momenten dacht hij aan zijn blinde dochtertje Maja (7). Zijn meest bijzondere ervaring? "Ik struikelde over een dode kameel."

Doffe hitte en een eindeloze hoeveelheid zand: het heeft Björn niet genekt. "Ik heb geen spierpijn", zegt hij opgewekt. Hij liep de iconische Marathon des Sables in de woestijn van Zuid-Marokko, die een week duurde. Het logo van zijn rugzak is door de hitte gesmolten.

"Ik struikelde over een dode kameel. Ik dacht dat het een boomstam was", zo vertelt Bjorn, die van de ene avontuurlijke anekdote in de andere valt. Wat hij vooral veel zag: eindeloze zandvlaktes. "Ook zag ik midden in de woestijn een Marokkaan op een brommertje. Wat komt die nu weer doen?", vroeg hij zich af.