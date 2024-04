Melinda is gekroond als Miss zomercarnaval: 'Mag zelfs op audiëntie'

Je zou het een beetje kunnen zien als ons carnaval, maar dan met hogere temperaturen, exotische danseressen en een heleboel glitter en glamour: het zomercarnaval. Het wordt over de hele wereld gevierd met vooral liefhebbers afkomstig van de Caribische eilanden. Hoe exotisch ook, de 'Miss' van het feest komt deze keer uit Gemert. Het is Melinda Smits (56) die het kroontje mag dragen. "Ze vinden het vaak bijzonder dat zo'n wit meisje uit Nederland zo kan knutselen."

Mooi versierde mensen, gezelligheid waar je ook maar kijkt en een heleboel feestgangers. Nee, het is niet het vertrouwde Brabantse carnaval, maar het zomercarnaval dat over de hele wereld wordt gevierd. Melinda uit Gemert houdt zich al 26 jaar fanatiek bezig met het exotische feest. "Vroeger danste ik mee als dansmarieke, nu help ik heel veel groepen met het maken van de kostuums. Dat friemelen en knutselen vind ik heerlijk."

Een hele eer. Melinda vindt het bijzonder dat een 'gewoon meisje uit Gemert' die exotische kroon ontvangt. Het is niet alleen pracht en praal, er komt net als bij Prins Carnaval best wat verantwoordelijkheid bij kijken. "Ik moet nu aanwezig bij een aantal modeshows en mag zelfs op audiëntie bij de burgemeester van Gemert", vertelt Melinda enthousiast.

Afgelopen zondag kreeg Melinda een blijk van dank voor haar vele jaren inzet voor het zomercarnaval. Op Arubadag in Rijswijk werd ze gekroond tot Miss Kingdoms Under The Sun, naar de gelijknamige zomercarnavalgroep. De kroon werd op haar hoofd geplaatst door de Minister van Cultuur uit Aruba.

Ooit begon ze met een klein groepje uit Gemert. Het Brabantse carnaval trekt haar ook, maar het hart van Melinda ligt toch écht bij het zomercarnaval. Dat is niet alleen te danken aan de zwoele temperaturen die het zomercarnaval kenmerken. “Het wordt gevierd door miljoenen mensen en het is speciaal om zoveel verschillende culturen samen carnaval te zien vieren. Iedere groep neemt ook iets mee uit de eigen cultuur. Veel feest, veel glitter, veel dansen, soms zelf blote vrouwen en alles daar tussenin."

Hoe graag ze ook nog mee had willen dansen met de carnavalsgroepen, Melinda wordt flink beperkt door een longaandoening. Ze heeft COPD en longemfyseem. Toch weerhoudt dat haar niet om carnavalsgroepen van over de hele wereld te helpen met knutselen.

Melinda is ook vaak op de Caribische eilanden te vinden. Deels om te ontspannen, maar ook om te helpen met de voorbereidingen van het zomercarnaval. Dat levert wel eens verbaasde reacties op. "Dan kijken ze de carnavalsgroepen uit Aruba of Curaçao soms raar op dat een witte, Nederlandse meid zo goed kan knutselen. Hoopvol vragen ze dan of ik de volgende dag weer kom. Dan lach ik altijd en zeg: tot morgen, hè."

Volgens Melinda mogen best meer Brabanders zich warm maken voor het zomercarnaval. "Carnaval is niet alleen iets van Brabant, het is een wereldwijd feest. Er zit ook veel werk in het versieren van de carnavalsgroepen. Daar zijn, net als hier, prijzen mee te winnen. Je gelooft je ogen soms niet."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Hier lees je waarom ons carnaval in de zomer niet zou werken

In Oss hebben ze al eens eerder zomercarnaval gevierd