Populaire band Big Time Rush is maatje te groot voor poppodium 013

Het optreden van de band Big Time Rush in poppodium 013 in Tilburg heeft zoveel belangstelling gewekt, dat de band nu moet wisselen van concertzaal. In juni zou de band er optreden. Maar vanwege het grote succes is besloten om het concert te verplaatsen naar de Ziggo Dome in Amsterdam.

De leden Kendall, Logan, James en Carlos zijn bekend van hun gelijknamige sitcom en maken in juni hun debuut op de Nederlandse podiumplanken. Er werd gekozen voor 013 als locatie, mogelijk omdat niemand wist hoe populair de band in Nederland zou zijn. Bij de kaartverkoop in februari bleek dat veel meer fans dan verwacht naar het optreden van Big Time Rush wilden. Meer dan vijftigduizend mensen meldden zich in de digitale wachtrij. En dat terwijl in de zaal van 013 plek is voor 3000 bezoekers. Veel fans visten dus naast het net. Op sociale media vroegen mensen zich daarom veelal af waarom de band niet in een grotere zaal zoals Ziggo Dome zou optreden. Gebeden verhoord

Hun gebeden zijn nu verhoord. Tickethouders kregen dinsdag een mail met de mededeling dat het concert vanwege het grote succes wordt verplaatst naar Amsterdam. In de Ziggo Dome is plek voor 17.000 bezoekers. Dat betekent dat er 14.000 kaartjes bijkomen. Op vrijdag 26 april om tien uur 's ochtends is de nieuwe kaartverkoop. De fans die al een ticket hadden voor de show in 013, kunnen hun kaartje houden of hun geld terugvragen. Mijndert Rodolf van 013 laat weten het jammer te vinden dat de band heeft gekozen voor Ziggo Dome. "Maar wij zagen ook dat de show zo enorm populair was. Dus we begrijpen dat de band een groter concert wil houden", zegt Rodolf tegen Omroep Tilburg. "Het is soms een beetje geven en nemen", zegt Rodolf.