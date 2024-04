Eindhovenaar laat vriendin en 13-jarig kind stelen, OM eist 4 jaar cel

Een 22-jarige Eindhovenaar moet, als het aan de officier van justitie ligt, drie jaar de cel in voor mensenhandel. Hij zette volgens het OM zijn slachtoffers aan tot winkeldiefstal. Hij bedreigde hen en gebruikte geweld.

Daar werden onder meer een dertienjarige jongen en zijn kwetsbare ex-vriendin het slachtoffer van. Op 1 februari 2023 werd bij een supermarkt in Eindhoven een dertienjarige jongen als verdachte aangehouden voor winkeldiefstal.

Hij zou voor bijna vierhonderd euro aan Nicotinell-producten hebben gestolen, bedoeld voor mensen die willen stoppen met roken. De jongen zei dat hij dit voor iemand anders moest doen en dat hij werd gedwongen. De man had hij leren kennen op de kermis. Hij kende hem alleen als 'sluwe vos'. Het telefoonnummer van de man stond in WhatsApp opgeslagen onder de naam 'grote broer'.

Lachgasverslaving

De jongen moest van de Eindhovenaar de gestolen producten bij een andere supermarkt inruilen voor geld. Het geld moest de jongen afstaan aan hem. Hij zou het geld onder andere gebruiken om zijn lachgasverslaving in stand te houden. De jongen werd onder druk gezet met de dreiging dat zijn achtjarig zusje wat aangedaan zou worden.

Ook de ex-vriendin van de verdachte werd niet gespaard. Zij moest, net als de jongen, winkeldiefstallen plegen. Bovendien werd zij meerdere keren mishandeld, waardoor drie keer haar tanden gedeeltelijk uit haar mond werden geslagen en ze een bloedneus opliep.

'In de klauwen van verdachte'

De officier van justitie verwijt de verdachte dat hij misbruik maakte van kwetsbare slachtoffers. "Beide slachtoffers zaten helemaal vast in de klauwen van verdachte. Deze ‘sluwe vos’ had hen helemaal klem en wist hen te dwingen tot dingen die zij zelf absoluut niet wilden doen. Dingen die tegen hun principes zijn en waardoor zijn ex-vriendin zelfs ook een strafblad heeft gekregen. Ze deden dat niet om er zelf beter van te worden, maar omdat ze zo klem zaten dat ze geen enkele andere uitweg zagen dan mee te werken. De slachtoffers zijn ten prooi gevallen aan verdachte."

De Eindhovenaar moet, als het aan het OM ligt, drie jaar de cel in en behandeld worden voor zijn lachgasverslaving. Ook eist het OM een contactverbod met de slachtoffers voor vijf jaar.



De rechter doet over twee weken uitspraak.