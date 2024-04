Politie wordt gebeld dat er dode in huis ligt, beller opgepakt

In een huis aan de Hoogstraat in Roosendaal heeft de politie dinsdagavond een dode gevonden. Dat gebeurde rond tien voor acht.

Een man, die in het huis aanwezig was, is opgepakt. De politie onderzoekt nog hoe het slachtoffer precies is overleden. Ze houdt rekening met een misdrijf, laat een woordvoerder weten.

De verdachte belde zelf de politie. Na de vondst van het lichaam werd een 'plaats delict' gemaakt. De politie doet sporenonderzoek.

De politie kon nog niet zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw was. Meer informatie over de relatie tussen de dode en de opgepakte verdachte kon de politie dinsdagavond niet geven.