Wie is Appie Mussa, die naast Joost Klein op het Songfestivalpodium staat?

Appie Mussa, opeens staat hij op alle nieuwssites en wordt er bij de koffiemachine over hem gepraat. Binnenkort staat hij naast onze gouden belofte Joost Klein op het podium van het Eurovisie Songfestival met 'Europapa'. Hier is de 25-jarige Appie, die zijn jeugd doorbracht in Eindhoven, bekend van.

Waar kennen we Appie Mussa van?

Als influencer is hij mateloos populair op TikTok (goed voor 1,1 miljoen volgers) en Instagram (177.000 volgers). Zijn sketches, ontstaan door pure improvisatie, 'lekker buitenspelen, zoals hij het zelf noemt, leveren hem steevast miljoenen likes op. De ene keer kruipt hij in de huid van een politieman die een Marokkaan betrapt in een dure auto, dan weer test hij een anti-roosshampoo. Wat doet Appie nog meer?

Hij is te zien in de NPO-jeugdserie Herres, over de slechtste middelbare school van Nederland. Appie speelt Rio, die samen met zijn vrienden slapend rijk probeert te worden, te chillen en uit de stront te komen. Ook speelde hij in de serie Vakkenvullers.

Waar komt Appie vandaan?

Abdulahi Mussa Ali, zoals hij officieel heet, is een geboren Bosschenaar. Hij groeide op in Eindhoven, samen met zijn ouders en twee broers. Op zeventienjarige leeftijd verhuisde hij naar Birmingham in Engeland, maar inmiddels woont hij weer heel wat jaren hier. Hoe komt Appie op het songfestivalpodium terecht?

Onze Europapa-held Joost Klein en Appie kennen elkaar al langer en zijn dikke maatjes. Ze maakten twee nummers samen: 'Sexy Song' en 'Go Acid!. Samen met nog een influencer, Stuntkabouter, hopen ze alle songfestivalliefhebbers omver te blazen. Volgens het creatieve brein achter de act, Gover Meit (Stefano Keizers) hebben ze negen maanden lang, dag in dag uit gewerkt om er een mindblowing ervaring van te maken. Het nummer is niet alleen een publiekslieveling van jewelste, maar klimt ook gestaag bij de bookmakers. Momenteel staat Joost Klein in de top 3 van favorieten. Op 9 mei kan hij het met zijn maatjes waarmaken, in de tweede halve finale in Malmö. In de clip van 'Europapa' zie je Appie voor het eerst na 1 minuut en 10 seconden:

