Republikein Cornelis (72) heeft niks met oranje: ‘Stop met Koningshuis’

Koningsdag, lintjesregen, Prinsjesdag. Cornelis van Gils uit Etten-Leur moet er niks van hebben. De 72-jarige gepensioneerd apotheker is niet bepaald een aanhanger van het Koninklijk Huis. Hij is republikein en draagt dat graag uit. “Willem-Alexander mag de rit uitzitten, maar daarna zou de monarchie moeten worden opgeheven.”

Het betekende een tijdelijk afscheid van Breda, een stad die juist wel een sterke binding had en heeft met alles wat oranje was. Het wordt niet voor niets ook Nassaustad genoemd. Het zal Van Gils worst wezen.

Van Gils kan niet goed duiden wanneer bij hem de aversie tegen het koningshuis is begonnen. Wel dat die houding werd versterkt toen de geboren en getogen Bredanaar tijdens zijn universitaire studie in het eigenzinnige Amsterdam ging wonen.

“Het Koninklijk Huis is gewoon een middeleeuws relikwie, dat krampachtig en onrechtmatig in stand wordt gehouden. Het is toch niet meer van deze tijd dat je, omdat je toevallig deel uit maakt van een familie, koning of koningin kunt worden.”

Van Gils is lid van Republikein, de opvolger van het Republikeins Genootschap, dat werd opgericht om de monarchie in ons land af te schaffen. Leden komen elk jaar bij elkaar in Utrecht en ze laten zich ook bij typische oranje activiteiten gelden.

“Zo waren we in 2014 in Maastricht. Op het Vrijthof. We hadden spandoeken bij ons met daarop de tekst ‘Geen monarchie, maar democratie’. We deden er niks verkeerd en toch werden we door een aantal gorilla’s aangepakt. Gorilla’s ja, zo noemden we toen de agenten die ons inrekenden. We zagen in hen de personificatie van het koningshuis waarvan Willem III de bijnaam ‘Koning Gorilla’ droeg.”