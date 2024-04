De koninklijke poepdoos (foto: Erik Peeters). Volgende 1/2 Johan Vlemmix met 'koninklijke poepdoos' naar koningsdagviering in Emmen

“Een kleine of grote boodschap, dat maakt niet uit, want een boodschap van de koning is altijd goed!” Johan Vlemmix kan niet wachten tot er zaterdag iemand van de koninklijke familie een kijkje komt nemen in zijn 'koninklijke poepdoos (KPD)', zoals hij het zelf noemt. Speciaal voor de koningsdagviering in Emmen heeft de grootste oranjefan van Nederland een fraai versierde glazen koets gemaakt die van alle gemakken is voorzien, zelfs van een koninklijk gemak.

De koninklijke poepdoos, volledig oranje gekleurd, staat in een replica van de glazen koets waarin koning Willem-Alexander en koningin Maxima zich laten vervoeren op Prinsjesdag. Het rijtuig wordt 'getrokken' door een gigantisch houten paard op wieltjes. “Hij kan bewegen met een motortje, maar er zit ook een stang aan de voorkant. Eigenlijk is het dus een trekpaard”, lacht de entertainer uit Hoeven.

"Nu kan ik met de gordijntjes dicht ook zelf even gebruik maken van de koninklijke poepdoos.”

Het idee voor de ludieke creatie werd uit nood geboren. “Ik ga al jaren de avond van tevoren naar Koningsdag. Probleem daarbij is dat je vaak je plekje kwijtraakt wanneer je moet plassen. Nu kan ik met de gordijntjes dicht ook zelf even gebruik maken van de koninklijke poepdoos”, legt Johan uit. Als grote bewonderaar van de koninklijke familie heeft hij aan alle details voor zijn koninklijke poepdoos gedacht. Uiteraard is er toiletpapier, een doekje om de handen schoon te maken en wc-blokjes om nare geurtjes te bestrijden. Na een eventueel koninklijk bezoek is Johan niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken om alles weer op te frissen. Met handschoentjes uiteraard, dat dan weer wel.

"Misschien zijn er mensen in Emmen die mij aan een plekje willen helpen. Dat zou fantastisch zijn.”

De entertainer en ondernemer uit Hoeven heeft alles in gereedheid gebracht om paard en wagen met een oplegger vrijdag naar Emmen te vervoeren. Al zijn hoop is nu gevestigd op een mooie stek aan het parcours. “Misschien zijn er mensen in Emmen die mij aan een plekje willen helpen. Dat zou fantastisch zijn.” Johan is al sinds jaar en dag vaste gast tijdens de koningsdagvieringen in het land. Volgens hem komt er altijd wel iemand van de koninklijke familie langs om hem te begroeten. “Ik hoop dat ze het ook dit keer weer mooi vinden en misschien kunnen we nog even een tochtje maken door Emmen.”