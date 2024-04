Geen dure uitzendkrachten voor de klas: zo komen scholen toch aan leraren

Invalkrachten op scholen in Brabant zijn steeds vaker zzp’ers en leraren met een tijdelijk contract. Een docent inhuren via een uitzendbureau is twee keer zo duur, blijkt uit een berekening van de Algemene Rekenkamer. De middelbare scholen in onze provincie zijn om die reden een jaar geleden al gestopt met het inhuren van leraren via uitzendbureaus.

Danique Pals Geschreven door

Een schooldirecteur wil niets liever dan dat alle lessen kunnen doorgaan. Ook als een docent ziek is, met zwangerschapsverlof gaat of om een andere reden langer uitvalt. Het kan voor scholen best een uitdaging zijn om vervanging te vinden. Daarom huren veel scholen invalkrachten in via een uitzendbureau. Daar zitten wel hoge kosten aan verbonden omdat de bureaus een hoge marge vragen. “Het is vervelend dat uitzendbureaus misbruik maken van het lerarentekort”, vindt Martin van den Berg van het Christiaan Huygens College in Eindhoven, die namens alle schoolbesturen spreekt. In juni vorig jaar besloten de schoolbesturen een brief te sturen naar uitzendbureaus die onderwijspersoneel leveren. Ze lieten in de brief weten dat ze volledig stoppen met het inhuren via deze bureaus.

"Er zijn acht leraren die van een uitzendbureau zijn overgestapt naar ons."

Nu, bijna een jaar later, maakt Van den Berg de balans op. Hij heeft geen zicht op wat het financieel bespaard heeft, maar er zijn al acht leraren overgestapt van een uitzendbureau naar loondienst. Van den Berg ziet dat uitzendbureaus nu ook merken dat het zinloos is om uitzendkrachten bij de schoolbesturen aan te bieden. “Wij nemen ze toch niet aan. Hierdoor wordt het risico voor een uitzendbureau om mensen aan te nemen steeds groter.” Het doel van de schoolbesturen is dat uitzendbureaus stoppen met werven voor de publieke sector. Zelfs als dat betekent dat het voor de scholen zelf soms lastiger is om alle gaten te vullen. "Je moet je rug recht houden. Je moet iets verder zoeken dan normaal. Zeker als er iemand plots uitvalt", zegt Van den Berg. De scholen lossen dit op door onderling leraren uit te wisselen en hun eigen netwerk te gebruiken. "HR-medewerkers weten elkaar te vinden en we hebben een groot bereik. Soms komt een pensionado weer tijdelijk in dienst en soms meldt een zzp'er zich."

Verschil tussen uitzendkrachten en zzp'ers Een ingehuurde docent van een uitzendbureau is niet hetzelfde als een zzp'er. Een zzp'er is zelfstandig en dus niet aangesloten bij een bureau. Een docent via een uitzendbureau is een stuk duurder dan een zzp'er. Volgens een berekening van de Algemene Rekenkamer is een uitzendkracht dubbel zo duur. De kosten zitten met name in de btw en de marge van het uitzendbureau.