'Genoeg over koetjes en kalfjes gehad', vinden overstappende BBB'ers

Angela Kuiper en Wilfred Lauwen zijn blij met hun overstap van oppositiepartij BBB naar coalitiepartij Lokaal Brabant in de Provinciale Staten. Volgens Lauwen speelden de 'verzuurde onderlinge verhoudingen' in de BBB-fractie een grote rol bij het vertrek. "Van een partij van deze grootte verwacht je gewoon meer", zegt hij.

Niet alleen de onderlinge verhoudingen zijn voor Kuiper en Lauwen een reden om over te stappen naar Lokaal Brabant. Lauwen vindt dat het bij de BBB te vaak over boeren gaat. "Wij zijn echt verkozen voor de tweede B, die van burger", zegt hij. "We hebben het genoeg over koetjes en kalfjes gehad, nu willen we echt aan de slag."

"Er moet duidelijkheid komen, zeker voor de jonge boeren."

Met hun komst naar Lokaal Brabant omarmen de twee ook het coalitieakkoord. Toch hoeven ze hun mening niet om te buigen. "Ook toen we nog bij BBB zaten, konden we ons al vinden in het akkoord van de coalitie." Onderdeel daarvan is de veelbesproken deadline voor stalaanpassingen. BBB wil die van tafel, maar opvallend genoeg hoeft dat van Kuiper en Lauwen niet. "Er moet duidelijkheid komen, zeker voor de jonge boeren. BBB gaat die duidelijkheid niet geven."

"Ik ga er verder geen woorden aan vuil maken."