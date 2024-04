Twee BBB'ers stappen op, onvrede over verklaring van partij

Angela Kuiper en Wilfred Lauwen stoppen als Statenlid van de BBB. Ze zijn zelf opgestapt, meldt de partij maandag. “Wat hun verdere plannen zijn is nog niet bekend”, staat in de verklaring van de BBB. Lauwen laat aan Omroep Brabant weten zich niet te kunnen vinden in die verklaring van fractievoorzitter John Frenken. Beiden geven hun zetel niet terug aan de partij, en blijven dus in de Staten.

Waarom de leden precies opgestapt zijn is volgens dat persbericht onduidelijk. Angela Kuiper is maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar, Wilfred Lauwen laat weten niet blij te zijn met het bericht vanuit de partij. "De afspraak was dat we gezamenlijk naar buiten zouden komen met dit nieuws en het hoe en waarom, maar kennelijk heeft de fractievoorzitter nu anders besloten." Hij zegt later op de zaak terug te komen. De BBB behaalde bij de Statenverkiezingen van vorig jaar 11 zetels. De BBB werd daarmee de grootste partij in de Brabantse Staten. Toch eindigde BBB buiten de coalitie. Hoofdconducteur

Wilfred Lauwen uit Rucphen stond als nummer 10 op de lijst voor BoerBurgerBeweging (BBB). In het dagelijkse leven is hij hoofdconducteur. Hij belandde naar eigen zeggen dan ook totaal onverwacht in de politiek vorig jaar. "In de peilingen stond de BBB op zes, zeven zetels. Als het gek zou worden, konden we er misschien wel acht halen", blikte Wilfred terug. "Ik ging er dus vanuit dat ik niet-verkiesbaar was."