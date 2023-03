'Ik heb lopen schreeuwen!', conducteur Wilfred onverwacht gekozen voor BBB

In het dagelijks leven reist de 50-jarige hoofdconducteur Wilfred Lauwen uit Rucphen stad en land af in de trein. Maar sinds woensdagavond mag hij zich ook Statenlid noemen in onze provincie. Als nummer 10 op de lijst voor BoerBurgerBeweging (BBB) belandde hij naar eigen zeggen totaal onverwacht in de politiek. “Ik was flabbergasted!”

“In de peilingen stond de BBB op zes, zeven zetels. Als het gek zou worden, konden we er misschien wel acht halen”, blikt Wilfred terug vanaf zijn vakantieadres in Dubai. “Ik ging er dus vanuit dat ik niet-verkiesbaar was.”

Normaal gesproken is plek 10 op de kieslijst van een relatief nieuwe partij verre van een garantie op een plaats in de politiek. Met die gedachte in het achterhoofd ging Wilfred woensdag ook de provinciale verkiezingsavond in.

“Ik volgde de verkiezingsavond op mijn hotelkamer bij het vliegveld in Brussel, omdat we de volgende ochtend zouden vliegen. Eerst kon ik het niet geloven. Ik zat met de handen voor mijn mond en heb lopen schreeuwen. Mijn buren in het hotel zullen niet blij met me zijn geweest... Ik heb die nacht absoluut niet geslapen. Het is fenomenaal!”

Maar dat liep dus nét even anders. Bij de eerste prognose in onze provincie was BBB goed voor twaalf zetels. Uiteindelijk is de partij met elf de grootste in Brabant. En dus zal de conducteur uit Rucphen ook Provinciale Statenlid worden.

Want: ja, Wilfred stond ooit al eens op de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roosendaal, maar in de raad kwam hij toen niet. Inmiddels werkt hij vijftien jaar als hoofdconducteur bij de NS. Daarnaast is hij actief voor de vakbond. Is dat te combineren met het werk als Provinciale Statenlid? Met andere woorden: gaat Wilfred als vreemde eend in de bijt daadwerkelijk de politiek in?

Nog voor die vraag wordt gesteld, is hij daar duidelijk over: “Ik ga een dag minder werken voor de Spoorwegen, dus die tijd kan ik besteden aan mijn werk in de Staten. Dat gaat echt wel goedkomen. Bij BBB hebben we veel trainingen gehad, waardoor we goed zijn voorbereid.”

De conducteur is sinds vorig jaar lid van de BoerBurgerBeweging, in de hoop veel te kunnen veranderen. Vooral op het gebied van (openbaar) vervoer. Daar weet hij, als belangenbehartiger van de vakbond, veel van.