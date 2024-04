120 kilo crystal meth met waarde van 9,5 miljoen in auto: man langer vast

Een 33-jarige man uit Tilburg die eerder deze maand werd aangehouden met 120 kilo crystal meth in zijn auto, blijft langer vastzitten. De man reed rond met drugs met een straatwaarde van 9,5 miljoen euro. De rechtbank heeft woensdag besloten dat de man negentig dagen langer in voorarrest blijft.

De Tilburger werd op dinsdag 9 april aangehouden op parkeerplaats Raakeind langs de A58 in Gilze. Politieagenten zagen dat zijn achterbank was neergeklapt en de hele ruimte vol stond met grote boodschappentassen vol witte kristallen.

Naast de verdovende middelen heeft de politie de auto en verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Het is onduidelijk waarom de man aan de kant werd gezet en waarom zijn auto werd doorzocht. "Agenten zullen daar reden voor gehad hebben", is alles wat een woordvoerder kwijt wil.