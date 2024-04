Dít zijn de beste asperges van Brabant: ‘Prachtig wit en vol van smaak’

Vol van smaak en prachtig wit: de beste asperges van Brabant komen uit Mierlo. Ondernemers Lidy van de Ven en Jos Huijbers hebben het beste witte goud. Dat heeft het Brabants Asperge Genootschap bekendgemaakt. "Een asperge is toch romantischer dan een bloemkool."

Een tienkoppige jury beoordeelde de asperges. Uiterst kritisch keken ze naar beet, rijpheid, smaak, geur en vooral ook de nasmaak. 27 telers zijn door het genootschap onder de loep genomen. Alle asperges zijn gekookt in water met precies 11 gram zout per liter. "Het gaat echt om de pure smaak van de asperge", vertelt Albert Tielemans, culinair adviseur Brabants Asperge Genootschap en juryvoorzitter van de wedstrijd. "Het zijn prachtige witte asperges en ze zijn vol van smaak."

Wat de magie is van de asperge? "De asperge heeft heel veel beleving. Stelletjes komen speciaal samen asperges kopen. Niemand gaat samen romantisch een bloemkool kopen", lacht Van de Ven. "Het is ook echt een seizoensproduct."

"Een super geweldig gevoel. Het was een hele ontlading", zegt Lidy, die nog altijd stuitert van de titel. Ze kreeg een oorkonde en een bronzen wisseltrofee, die haast niet te tillen is. "Al meer dan tien jaar doen we mee. We wonnen steeds nèt niet."

Klanten kwamen woensdagmiddag speciaal naar Hof van Huijbers. Of ze lekker zijn? "Ik ga ze vanavond pas proeven", zegt een zeer kritische Ad van Rooij (67). "Ik hou het nog even geheim. Dan weet ik het pas. Ze zijn heerlijk! We eten twee tot drie keer per week asperges."

Of het ook echt wit goud is? "De smaak wel! Vroeger kon je er heel veel geld mee verdienen, dat is allemaal lastiger geworden", merkt Lidy. Of klanten massaal in de rij staan? "Dat hopen we wel! We krijgen volop leuke reacties."

De provinciale strijd tussen Limburg en Brabant geldt ook voor asperges. "Heel lang werd gedacht dat de Limburgse asperges het lekkerst waren. Dat is natuurlijk niet zo", lacht Lidy. Ook Tielemans benadrukt: "Brabant moet trots zijn op de aspergecultuur."