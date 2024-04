'Nette man' Nicky van B. mishandelt vriendin en bedreigt ex: tbs geëist

Tegen de 38-jarige Nicky van B. uit Heesch is woensdag in de rechtbank in Breda twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Van B. heeft, volgens justitie, zijn vriendin en een ex ernstig bedreigd, geschopt, geslagen en met een mes gestoken. Ook zou hij ze van hun vrijheid hebben beroofd en hun telefoon hebben afgepakt. Volgens de officier van justitie heeft Nicky van B. een persoonlijkheidsstoornis en moet hij daar dringend voor behandeld worden. Anders gaat het in de toekomst zeker weer mis.

Het contrast in de rechtbank kon woensdag niet groter. In het verdachtenbankje zat een keurig geklede man, die alle beschuldigingen ontkent. Aan de andere kant twee exen die verklaren dat ze gruwelijk bedreigd zijn en een zelfs zwaar mishandeld door Van B. tijdens en na hun relatie.

Nicky van B. verkocht in september 2022 zijn huis en trok in bij een vrouw en haar zoon in Woudrichem. Maar, binnen een paar maanden werd hij verliefd op een buurvrouw van drie deuren verderop. Hij trok vervolgens bij haar in.

Mishandeling en steekwond

In februari vorig jaar ging het volgens de vrouwen helemaal mis. Volgens de vrouw met wie Van B. samenwoonde, zou hij haar flink hebben mishandeld. Ze zou zelfs een steekwond hebben opgelopen aan haar arm, omdat Van B. steeds met een mes voor haar neus zwaaide. Haar twee jonge zoontjes (9 en 11) verklaarden dat mama was geknepen en aan haar haren getrokken. Tussen de kussens van de bank vond de politie later een vuurwapen.

Zijn ex uit de buurt was er die nacht ook. Er werden flinke hoeveelheden cocaïne gebruikt en de vrouwen werden op een gegeven moment met een mes bedreigd. Ook mocht ze niet vertrekken of hun telefoon gebruiken. “Ik sloop je vanavond als je nog een beledigende opmerking maakt”, zou Van B. tegen zijn ex hebben geroepen. Ook zou hij hebben gedreigd haar met zoutzuur te laten verdwijnen.

Volgens Van B. is er die avond wel een schermutseling geweest met zijn vriendin, maar is de rest van de beschuldigingen, zoals dreigen met een mes, een vuurwapen voorhanden hebben en vrijheidsberoving allemaal niet waar.

Strafblad van zestien pagina's

Maar, zijn strafblad en het onderzoek van een psychiater en psycholoog steunen hem daar niet in. Van B. heeft een strafblad van zo’n zestien pagina’s met flink wat agressie daar op. Uit onderzoek blijkt dat hij antisociale trekken heeft en dat hij vaak de schuld van dingen bij anderen legt. Volgens de officier van justitie hebben vijf van zijn laatste zes exen te lijden gehad onder huiselijk geweld van Van B..

En daarom was het maar een kleine stap voor de officier om tbs met dwangverpleging te eisen. Hij vreest dat Van B. niet beter wordt van een celstraf en weer in de fout zal gaan bij toekomstige partners. En hij vreest ook dat dan ook wel eens fataal zou kunnen aflopen, gezien het gebrek aan positieve ontwikkelingen in het gedrag van Nicky van B.

Enkelband doorgeknipt

Andere feiten die tijdens de zitting aan de orde kwamen wijzen ook niet bepaald op een modelburger. Zo knipte Van B. eind 2022 zijn enkelband door ‘omdat hij met zijn kinderen normaal oud en nieuw wilde vieren’. Die enkelband had hij om vanwege een bedreiging van weer een andere ex.

Toen hij vorig jaar januari na een klein jaar werd vrijgelaten uit voorarrest in de zaak waarvoor hij deze woensdag terecht stond, had hij binnen de kortste keren weer een vuurwapen aangeschaft, waarmee hij ook al mensen had bedreigd. In zijn auto werd een tasje gevonden met een vuurwapen met scherpe patronen.

Man met twee gezichten

Hij lijkt een nette man, maar hij heeft twee gezichten, zo vatte de officier van justitie Van B. samen. “Eén voor en één achter de voordeur. Je ziet een patroon van een dominante man die geen weerspraak duldt en weinig normbesef heeft. Hij is aardig als het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, kan hij totaal ontsporen, mede door een stoornis in het gebruik van harddrugs.”

De rode draad in de relaties van Van B. is, volgens de officier, dat die steeds uitdraaien op verbaal en fysiek geweld. “Dwingen, bedreigen, isoleren, kleineren, geweld”, zo somde hij op. Behalve de celstraf van twee jaar en tbs, eiste hij dan ook een contact- en locatieverbod met beide vrouwen voor vijf jaar.

De advocaat van Van B. zag het anders. Hij kwam op hooguit 30 maanden celstraf uit en voor tbs was al helemaal geen reden. Hij vond dat geen enkele getuige melding had gemaakt van verwondingen bij de vrouw met wie Nicky samenwoonde en die mishandeld zou zijn. Ook van vrijheidsberoving zou ook niets blijken in het dossier. De getuigen zouden eigenlijk allemaal melden dat de situatie die zij zagen normaal was en niet zo gespannen en gewelddadig als de vrouwen schetsen.

De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 8 mei.