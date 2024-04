Hier koop je kunst voor een prikkie uit oude musea

Een mooi schilderij dat eerder in een museum hing, op de kop tikken voor een prikkie? Dat kan in de nieuwe winkel van de Stichting Onterfd Goed die in mei opent in Eindhoven. "Voor iedereen is hier wel een pareltje te vinden" zegt stichtingsdirecteur Jolande Otten. "We hebben hier ooit een collectie Russische zendapparatuur gehad."

Maar dat soort spullen zijn een uitzondering. Over het algemeen zijn het toch vooral kunstwerken en boeken die worden aangeboden. Voor maximaal vijfhonderd euro neem je er een kunstwerk mee. Wie standaard-kunst zoekt, komt van een koude kermis thuis. Hier geen schilderijen met een rode Engelse telefooncel of twee zebra's. "Hier vind je unieke kunstwerken van Nederlandse kunstenaars."

Maar er is ook speelgoed te koop, dat eerder in het Speelgoedmuseum in Oosterhout te zien was. Het aanbod wisselt, afhankelijk van wat er binnenkomt. Alles is tweedehands. "Wij zijn een kringloopwinkel, maar dan wel een hele chique."

Er wordt nog hard gewerkt in het gebouw aan de Willem van Konijnenburglaan. Medewerkers pakken dozen uit en zetten ze in de rekken. In vijf weken tijd, zijn ruim vierduizend objecten verhuisd vanaf het oude pand bij Sectie-C, waar de stichting acht jaar lang zat. Dat pand wordt gesloopt.

Onbekend

Bij het grote publiek is de winkel van de stichting nog tamelijk onbekend. Terwijl het bij kringloopwinkels tegenwoordig steeds drukker is. "We moeten het echt hebben van mond-tot-mondreclame. Als iemand eenmaal bij ons binnenkomt, is die aangenaam verrast. Hij of zij komt dan vaak een paar weken later met de kinderen of kleinkinderen terug. Dus de bekendheid groeit wel, maar het kan veel beter", vindt Jolande.

Dat veel mensen de weg naar de winkel van Stichting Onterfd Goed nog niet hebben gevonden komt volgens Jolande ook omdat veel mensen denken dat kunst onbetaalbaar is. "Wij laten ze zien dat het dus wel betaalbaar is."

Wie het zelf wil bekijken kan terecht op de site van de stichting, of vanaf 1 mei in de winkel.