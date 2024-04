Klap voor de rookworst: EU zet streep door schadelijke aroma's

Schadelijke rookaroma's in de oer-Hollandse Unox-rookworst, die wordt geproduceerd in Oss, worden verboden. Daar stemden lidstaten van de Europese Unie woensdagmiddag over. Producenten die nu nog werken met de schadelijke aroma's, krijgen twee tot vijf jaar de tijd om hun receptuur aan te passen.

Evie Hendriks Geschreven door