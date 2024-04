Sekswerkers zitten niet op thuiswerkwet te wachten: 'Dom plan'

De landelijke overheid wil sekswerk vanuit huis mogelijk maken voor prostituees die daar een vergunning voor hebben. Het plan leidde al tot kritiek van veel Brabantse gemeenten en ook sekswerkers zijn niet enthousiast, vertelt onder meer belangenbehartiger Seksworks. "De verplichte vergunning is een heel slecht idee. Sekswerkers willen zich niet registreren."

De mogelijkheid om thuis te werken is voor veel mensen een fijne optie. Maar het wetsvoorstel om sekswerk te reguleren, wordt niet heel enthousiast ontvangen door partijen in de branche. Seksworks is een organisatie die opkomt voor sekswerkers in Zeeland, Brabant en Limburg en zij zien het plan niet zitten. Ze hebben vooral moeite met de verplichte vergunning.

"Sekswerkers willen zich niet registreren", vertelt Wendy van Seksworks. "Dan staan ze overal bekend als sekswerker. Onze beroepsgroep wordt al in een hoekje gedrukt en dat wordt dan alleen maar erger." Ze begrijpt ook niets van de verplichte registratie. "Een timmerman hoeft dat toch ook niet?"

Seksworks heeft geen moeite met sekswerkers die thuiswerken, zolang dat een vrije keuze is en zonder vergunning gebeurt. "In Tilburg gebeurt het al zo en dat gaat prima. Er wordt gehandhaafd als er vermoedens zijn van misstanden."

Saskia is escort en runt escortbureau Deepest Secrets in de regio Moerdijk. Ze heeft meerdere vrouwen in dienst en is tegen de komst van de thuiswerkwet. En niet alleen omdat het extra concurrentie zou betekenen voor haar bedrijf. "Er is dan helemaal geen zicht meer op wat er bij de sekswerker thuis gebeurt. Er kunnen vervelende dingen gebeuren, zoals klanten die boos worden of zich niet aan de afspraken houden."