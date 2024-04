Stadsdichter vindt lintjesregen belangrijk voor onderlinge banden gemeente

Van Alphen-Chaam tot Zundert. In heel Brabant regent het deze vrijdag weer lintjes. En dus ook in Waalwijk. Romy van Dongen komt niet in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Toch wordt het net zo goed voor haar een spannende dag. 's Avonds na de lintjesregen - en een dag later op Koningsdag - mag ze als stadsdichter van de gemeente Waalwijk een eigen gedicht voordragen. “Ik wil graag de stem van de stad zijn.”

Als stadsdichter ‘moet’ Romy sinds mei 2022 elk jaar minstens tien gedichten leveren, maar dat is voor haar geen probleem. Schrijven is de grootste passie voor de 25-jarige uit Sprang-Capelle, dat onder de gemeente Waalwijk valt. Eerder deze week had ze nog niet nagedacht over wat ze vrijdagavond aantrekt voor het (besloten) Gedecoreerdenconcert in Theater De Leest in Waalwijk. Dit evenement is de gebruikelijke afsluiting van de plaatselijke lintjesregen.

"Mensen die een lintje krijgen, vinden het gewoon wat ze al jaren doen."

“Ik trek zeker iets feestelijks of kleurrijks aan”, legt ze uit. “Het wordt een feestelijke avond voor iedereen die eerder op de dag een lintje heeft gekregen. Waarschijnlijk tot hun eigen grote verbazing, omdat ze het zelf zo gewoon vinden wat ze al jaren doen. Maar zij zijn niet voor niets onderscheiden. Ze hebben zich compleet belangeloos voor de kerk of hun vereniging ingezet. Deze mensen zijn onmisbaar om van een organisatie een succesverhaal te maken.”

Romy van Dongen (eigen foto).

Dit wordt ook de insteek van haar poëtische bijdrage in het Waalwijkse culturele centrum. “Ik weet nog niet wie er een lintje ontvangen in onze gemeente. Daarom is de tekst bedoeld voor iedereen die wordt onderscheiden, binnen en buiten Waalwijk. Ik wil dat graag overbrengen.” Romy heeft zich al op andere manieren als stem van de stad gemanifesteerd. Drie gedichten van haar maken deel uit van een poëzieroute door de gemeente en vorig jaar sprak ze ook tijdens de Dodenherdenking.

Een citaat uit het gedicht van Romy: het is gewoon je noemt het zelf gewoon je vertelt wel eens wat je deelt wel eens iets het hoort bij je, het past bij je het maakt je wie je bent het raakt soms ook mensen die je kent

Als klein meisje was ze een paar keer in de prijzen gevallen bij verhalenwedstrijden. Haar lerares Nederlands op het Willem van Oranje College in Waalwijk stimuleerde haar om gedichten te schrijven. Zo zette ze ook een lofdicht op Sprang-Capelle op papier, dat ze zaterdag gaat voordragen tijdens een aubade in het dorp.

'Veel jongeren weten niet meer wat een aubade is."

"Ik vind de lintjesregen en Koningsdag erg belangrijk voor een gemeenschap. Dat is ook de boodschap die ik wil meegeven tijdens de aubade." Romy is opgegroeid met dit meezingevenement. In haar gedicht zal ze laten doorklinken hoe trots ze is op haar dorp, dat ze beschouwt als haar eigen koninkrijk. “Er zijn niet veel plaatsen meer waar zo’n aubade wordt gehouden. Veel jongeren weten zelfs niet meer wat dat is. Ik vind dat erg jammer.” In dit filmpje wordt uitgelegd hoe iemand wordt voorgedragen: