Lintjesregen: kijk hier wie in jouw woonplaats koninklijk is onderscheiden

Voor het eerst in tien jaar zijn er in Brabant tijdens de lintjesregen meer dan zeshonderd koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In totaal gaat het om 637 lintjes. Er is geen provincie waar deze vrijdag meer lintjes worden opgespeld. Vorig jaar telde Brabant 484 onderscheiden mensen.

De gemeente Tilburg is net als in 2023 uitschieter, ditmaal met 38 gedecoreerden. Opvallend is ook het hoge aantal in onder meer de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Moerdijk.

Yvon Jaspers

De bekendste Brabander die in de bloemetjes zou worden gezet, is Yvon Jaspers. De geboren en getogen Boxtelse wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zou in haar woonplaats Loenen aan de Vecht gebeuren, maar het gezicht van Boer zoekt Vrouw en de ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds was niet thuis. Ze krijgt de versierselen later.

Hoogste onderscheiding

De allerhoogste onderscheiding in onze provincie is voor Cees van Kempen uit Nieuw-Vossemeer. Hij wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een toepasselijke waardering voor deze natuurfilmer, die doorbrak met de serie ‘De terugkeer van de ijsvogel, de torenvalk en de bever’.

Ruim zestig Brabanders worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder wie de Bredase ondernemer Aad Ouborg (64). Bekend van zijn acties om geld op te halen voor goede doelen, ook is hij actief in de hockeywereld. Ad Rooms (74) uit Bergen op Zoom werd eveneens 'geridderd'. Hij werd onder meer geroemd voor zijn schrijvers- en organisatiekwaliteiten.

