Eerste Cruyff Court geopend op een azc: Gilze heeft de primeur

Op azc Prinsenbosch in Gilze kunnen ze sinds donderdag een goed potje voetballen. Dat kon al op een zompig grasveldje, maar dat kan nu ook op een officieel Cruyff Court. Het asielzoekerscentrum in Gilze heeft de primeur met het eerste Cruyff Court op een azc.

In het azc in Gilze wonen veel jonge kinderen, want het is een gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor die ongeveer 300 kinderen is de Cruyff Court bedoeld, maar het zal vast ook jongvolwassenen trekken. Nog voor de officiële opening werd het veldje al druk gebruikt door kinderen van het azc .

Geboortedag van Cruijff

Het moderne voetbalveldje, zoals er op de wereld honderden precies zó gebouwd zijn, werd op 25 april geopend. Dat is ook de geboortedag van Johan Cruijff. De aanlegkosten van anderhalve ton werden voor het grootste gedeelte opgebracht door een goede doelenstichting van het Amsterdams advocatenkantoor Jones Day.

Het azc in Gilze is de afgelopen jaren helemaal gemoderniseerd. Het militaire terrein, ooit nog in de oorlog door de Duitsers gebouwd, moest nodig opgeknapt worden. Het meeste is nu klaar.

Het Cruyff Court is het begin van het Field of Dreams, met verschillende sportactiviteiten en speeltoestellen in de buitenlucht. Locatiemanager Deborah van der Meer is erg blij met het nieuwe voetbalveldje: ”Sporten biedt ontspanning en afleiding, iets om naar uit te kijken. En dat is voor al onze bewoners heel belangrijk.”

Sport geeft kracht

Volgens Niels Meijer van de Cruyff Foundation geeft sport kracht en heeft het grote impact op de ontwikkeling van kinderen. “Dat geldt in Zuid-Afrika, in China maar ook in dit asielzoekerscentrum."

Johan Cruijff bedacht de Cruyff Courts toen hij in Amerika voetbalde en een buurjongetje had met het syndroom van Down. Dat jongetje kreeg de kans niet om mee te voetballen met andere kinderen uit de buurt. Door hem wat extra aandacht te geven en af en toe een balletje met hem te trappen, zorgde Cruijff ervoor dat hij uiteindelijk gewoon met de andere buurkinderen kon meespelen. Cruijff bedacht toen dat hij dit voor meer kinderen mogelijk wilde maken.