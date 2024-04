Deze tijger van Max staat straks in de woonkamer van een verzamelaar

De olifantenkop aan de gevel van een pand op een bedrijventerrein in Helmond valt op, zeker tussen de bouwmarkten en meubelzaken. Wat er achter de gevel zit, is niet direct duidelijk. Het blijkt te gaan om een hele grote winkel in opgezette dieren. Met rond de vijfhonderd dieren heeft de zaak wel iets weg van een museum. Vanuit het bedrijfspand wordt wereldwijd gehandeld in opgezette dieren.

De 22-jarige Max Duymelinck is de eigenaar van de zaak. "Als je mij acht jaar geleden had gevraagd of ik in opgezette dieren zou gaan handelen, dan had ik je voor gek verklaard", vertelt hij. Maar wat begon met een koeienhuid als kleed en een paar opgezette dieren als decoratie is inmiddels een uit de hand gelopen hobby geworden. Een hobby waaruit een goed lopend bedrijf is ontstaan.

Max wil allereerst kwijt dat zijn handel niets met dierenleed heeft te maken. "Alles is volkomen legaal, met de bijbehorende papieren. Wij kopen dieren van dierentuinen, particulieren en poeliers. We jagen dus niet op dieren om ze op te kunnen zetten." De opgezette dieren vinden vanuit Helmond via een webshop wereldwijd hun weg. En natuurlijk zijn liefhebbers ook in de winkel welkom om de bijzondere collectie met eigen ogen te bekijken.