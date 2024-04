Eerste kindje op komst voor Lilian Marijnissen: 'Wat een geluk'

Lilian Marijnissen (38) uit Oss verwacht een kindje samen met haar liefde Joeri Jansen. De oud-leider van de SP kondigde de gezinsuitbreiding donderdagavond aan op Instagram.

"Wat een geluk, zo dankbaar", schrijft ze. In oktober is ze uitgerekend. De vader van het baby'tje is Joeri Jansen, die bij een Amsterdams reclamebureau werkt.

Gestopt als lijsttrekker

In december 2023 nam Marijnissen afscheid van haar rol als partijleider van de SP en ging ze uit het parlement. Dat deed ze omdat de Tweede Kamerverkiezingen nogal slecht verliepen, voor de Socialistische Partij.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Lilian Marijnissen weg bij SP: 'Heb het nog niet met mijn vader besproken'