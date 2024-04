Tim Overdiek geeft dwangarbeiders als zijn vader een stem

"Een rottijd." Dat was alles wat de vader van Tim Overdiek uit Oisterwijk kwijt wilde over zijn jaren als dwangarbeider in Duitsland. Nu, meer dan 80 jaar later, doorbreekt Tim het zwijgen van zijn vader in het boek 'Zwijgende Vaders' dat dit voorjaar verscheen. Het is het verslag van een zoektocht die begon met één enkele foto. In wat hij daarna allemaal tegenkomt wil hij zijn vader, Paul Overdiek, die in 1978 op 55-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed, opnieuw tot leven wekken. Tim Overdiek is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Meer dan een half miljoen mensen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht aan het werk gezet in Duitsland. Paul Overdiek was één van hen. Hij werkte in een staalfabriek in Duitsland, waar hij pantserplaten voor Duitse tanks maakte. Na de bevrijding keerden ze terug en begon het grote zwijgen over die periode. Er was schaamte en er was schuldgevoel. Want waarom waren ze niet ondergedoken, waarom hadden ze de bezetter geholpen? Vaak onuitgesproken vragen.

Het zwijgen sloeg over op volgende generaties, maar Tim onttrok zich daar aan. Hij wilde het verhaal van zijn vader en daarmee van al die anderen vertellen. Zijn zoektocht leidde hem zelfs naar de Henry Kissinger, de oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS. Na lang aandringen kreeg hij hem telefonisch te spreken.

Kissinger was als militair betrokken bij de bevrijding van Krefeld, waar Paul Overdiek werkte. Het werd een voor Tim ontroerend gesprek met de toen al bijna 100-jarige Henry Kissinger die vol mededogen aan hem vroeg hoe het zijn vader na de oorlog was vergaan. Waarna Tim vertelde over het trauma dat werd doodgezwegen en het moeizame leven dat daar bij hoorde.

Tim was nog maar 13 toen zijn vader overleed. En weer was er het zwijgen. Geen ruimte voor rouw, het leven ging door. Hij werd journalist en werd een bekend gezicht toen hij voor de NOS correspondent in Londen was. In 2009 kwam zijn vrouw in Amsterdam door een verkeersongeluk om het leven. Hij probeerde het anders te doen dan zijn vader. Niet wegstoppen niet zwijgen.

Tien jaar later schreef hij er een boek over 'Als de man verliest'. Hij stopte met de journalistiek en werd therapeut. Hij begeleidt nu onder meer mannen die tegenslag of verlies ervaren. Hij wil die mannen ertoe brengen hun verhaal te vertellen. Niet zwijgen dus, maar juist praten.

Verder in KRAAK.

Bram Romme uit Etten-Leur wil het melkveebedrijf van zijn ouders overnemen, maar als de nieuwe mestregels van kracht blijven ziet hij de toekomst somber in. Bram is ook 'Tiktok-boer'. Hij maakt filmpjes onder de naam 'Holycow' waarin hij het opneemt voor boeren.

En het zijn mooie dagen voor Frits Bovens. Hij is voorzitter van PSV-fans United. Zijn club wordt kampioen. Gelukkig maar, want Frits had de tattoo al laten zetten.

