Tilburger (49) opgepakt in groot drugs- en witwasonderzoek

Een 49-jarige man uit Tilburg is op 8 april aangehouden in een groot drugs- en witwasonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs. In totaal zijn er acht mensen aangehouden, heeft de politie vrijdag gemeld. Ook is beslag gelegd op onder meer 300.000 euro aan bitcoins, grote sommen cash, twee huizen, vier auto's, dure sieraden en merktassen.

Het onderzoek loopt sinds april 2022. De hoofdverdachte in het onderzoek is een 48-jarige man uit Rotterdam. Hij maakte gebruik van een versleutelde ANOM-telefoon. Wat de gebruikers ervan niet wisten, is dat deze telecomdienst is opgezet door de FBI.

Drugs verstuurd per vliegtuig

Uit chatgesprekken van de Rotterdammer bleek dat hij in 2020 en 2021 op grote schaal bezighield met de invoer van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en de export van grote partijen xtc-tabletten naar Azië.

Ook was de hoofdverdachte verantwoordelijk voor de export van ruim twee miljoen xtc-tabletten naar Maleisië. De partijen werden met het vliegtuig verstuurd per vliegtuig. ook waren er partijen ketamine van honderd kilo gesmokkeld naar Taiwan.

Tijdens het onderzoek zijn mannen uit Amsterdam (51), Purmerend (46) en Rotterdam (47) opgepakt. Zij waren betrokken bij de verzending en vervoer van de smokkelwaar.

Contacten met hoofdverdachte

Uit onderzoek bleek dat de hoofdverdachte contacten had met de opgepakte Tilburger en een 41-jarige man uit Weert. Beide mannen waren al eerder opgepakt voor de productie van en de handel in synthetische drugs. Zij mochten hun inhoudelijke behandeling van hun strafzaak in vrijheid afwachten. Het duo had al vrij snel weer contacten met de hoofdverdachte.

Uit de opgenomen gesprekken kwamen de plannen naar voren voor het maken en verzenden van ketamine en xtc naar Azië. In oktober 2022 onderschepte de douane op Schiphol honderd kilo ketamine naar Taiwan.

45 kilo xtc-tabletten

In maart van dit jaar was een aantal verdachten betrokken bij de export van ongeveer 45 kilo xtc-tabletten via de post naar Maleisië. Deze partij werd op de luchthaven Schiphol onderschept en in beslag genomen.

De hoofdverdachte, zijn vrouw (43) en zoon (27) worden ook verdacht van witwassen. Tijdens het onderzoek werd ongeveer 60.000 euro gevonden. De man uit Weert woont inmiddels in België en wacht in de cel op overlevering naar Nederland.