Anne weet hoe moeilijk het is om in een rolstoel met de bus te reizen

3 miljoen euro trekt de provincie uit voor het verbeteren van bushaltes, zo werd deze week bekend. Dat is nodig, zodat invaliden dan beter met het openbaar vervoer kunnen reizen. Anne van Berlo uit Gemert zit in een rolstoel en is blij met dat nieuws. Het is soms al onbegonnen werk om überhaupt op een bushalte te komen. "Maar er moet nog zó veel meer worden aangepakt."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Het geld van de provincie kunnen gemeenten gebruiken om bijvoorbeeld bushaltes beter bereikbaar maken