15 dagen geen treinen is improviseren: 'Het is een ramp'

Een megaklus start zondag rondom Tilburg. Precies vijftien dagen rijden er helemaal geen treinen van, via en naar Tilburg door werkzaamheden aan het spoor en het station. Dat betekent improviseren voor reizigers.

Wilma van Gestel (64) uit Tilburg heeft een latrelatie. "Het is een ramp. Met de bus duurt het een uur. Ik moet mijn vriend straks steeds naar station Breda brengen en halen met de auto. Mijn kleindochtertje kan ook niet zomaar meer komen. Oppassen wordt dus een stuk lastiger. Ik vind het heel erg lang twee weken, maar snap wel dat het nodig is."

Roshendrick Felicia (14) zit op school en kijkt zijn ouders maar lief aan. "Mijn ouders kunnen me misschien brengen. Of ik moet toch met de bus. Ik ga vaak met de trein naar wedstrijden van FC Den Bosch, vrienden van me spelen daar. Twee weken is echt heel lang. Ik wist het helemaal niet! Fietsen is ook altijd een optie, maar dat is wel heel ver."