Krakers bekogelen bouwvakkers met stenen en flessen, kraakpand ontruimd

Een krakerspand in de Dillenburgstraat Eindhoven is vrijdagavond rond zes uur ontruimd door de politie. Krakers bekogelden in de ochtend bouwvakkers met stenen en flessen. Niemand raakte gewond, maar het was voor de politie wel aanleiding om met spoed het pand te ontruimen. Ten minste zestien krakers zijn uit het pand gezet.