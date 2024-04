Tim en Lieke doen mee aan de Special Olympics en worden gevolgd in tv-serie

Ze hebben een rolkoffer bij zich met daarin hun eigen ballen en ze hebben hun eigen bowlingschoenen. Tim Zselech (34) en Lieke Sweep (28) uit Breda zijn op zondagmiddag te vinden op de bowlingbaan in Breda. Daar zijn ze iedere week actief met hun sport, maar deze keer staan ze wat extra in de spotlights. Ze worden gevolgd door een cameraploeg van Omroep Brabant.

In de serie leert Lieke de fijne kneepjes van de bowlingsport aan presentator Leon van der Zande. "Dat is heel spannend, zo’n camera op je gericht. Maar ik raak er al een beetje aangewend."

Lieke bowlt pas een half jaar, maar is nu al ambassadeur van de Special Olympcs en daar is ze trots op. De Special Olympics is een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. "Daar komen heel veel sporters opaf. Het is geweldig om aan mee toen doen."

De nationale Special Olympics worden in juni gehouden in Tilburg en Breda. Deelnemers uit heel het koninkrijk, dus ook van de overzeese gebieden, doen eraan mee. Er worden tweeduizend sporters verwacht en duizend begeleiders. Ze komen uit in 21 verschillende sporten.

Tim is ook ambassadeur voor het evenement. "Het is geweldig dat we de openingsceremonie hebben in onze eigen stad en de wedstrijden in Breda en Tilburg", zegt hij. Hij vindt het een eer om mee te mogen doen. Maar zenuwen heeft Tim niet: "Ik leef er gewoon naar toe. Ik heb al gewonnen omdat ik mee mag doen. En we zien wel of we nog een prijs kunnen winnen."