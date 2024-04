Schermer Tristan Tulen voor het eerst naar Spelen en ziet medaillekansen

Brabant heeft er een deelnemer aan de Olympische Spelen bij. Tristan Tulen uit Den Bosch plaatste zich zondag in Luxemburg voor de eerste keer voor de Olympische Spelen. De 32-jarige schermer treedt hiermee in de voetsporen van Bas Verwijlen uit Oss. “Ik ben opgelucht. Ik wist dat ik kansrijk was, maar dan moet je het wel waarmaken. En dat is gelukt.”

Het succes is Tulen niet bepaald aan komen waaien. Het was zijn laatste kans om zich voor de Spelen te plaatsen, deze zomer in Parijs. Voor het kwalificatietoernooi hadden zich dertig andere schermers uit evenzoveel landen geplaatst. Ook voor hen was het de enige mogelijkheid om zich nog te kunnen plaatsen voor het vierjaarlijkse evenement in de Franse hoofdstad.

Camel (26) fungeert al enige tijd als zijn coach en was ook in de Luxemburgse hoofdstad zijn eerste aanspreekpunt. “We spreken alles door, maken analyses van partijen en daarna weet ik wat me te doen staat”, legt Tulen uit. En dit werkt, want nadat hij was vrijgeloot in de eerste ronde schakelde de sinds een jaar in Arnhem wonende topsporter drie concurrenten uit.

“Het was echt erop of eronder”, blikt Tulen terug. “Hoe ik de oplopende spanning het hoofd heb kunnen bieden? Ik ben redelijk rustig van aard. Bovendien waren mijn vader, mijn broer Camel en mijn teamgenoten meegereisd. Elk land had zijn eigen kamer en zo kon ik me steeds in alle rust voorbereiden.”

In de finale wachtte de Portugees Miguel Frazao. Vorig jaar won de Bosschenaar er nog van, in de slotpartij van de European Games in het Poolse Krakau. Een maand geleden was Frazao hem de baas. Deze zondag in Luxemburg was het weer de beurt aan Tulen (15-6). “Ik was zo opgelucht, heel erg blij. Hier hebben we echt een jaar naartoe gewerkt. Dan is het heel fijn om te constateren dat onze aanpak werkt.”

En binnenkort dus de Spelen. Tulen mag er niet onderschat worden. In Krakau pakte hij dus goud op de European Games; een jaar eerder behaalde hij de zilveren medaille op de Europese kampioenschappen.

Die plak was de eerste Nederlandse medaille op een EK sinds de tweede plek die Bas Verwijlen in 2011 behaalde. De 40-jarige Ossenaar maakte viermaal de Olympische Spelen mee. Bij zijn debuut strandde hij in de kwartfinale, wat zijn beste prestatie ooit zou worden.