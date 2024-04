112-nieuws: granaat gevonden tijdens opruimen • agenten vangen pony

14.30

Een vrouw heeft in de Goselingstraat in Rijen maandagmiddag de schrik van haar leven gekregen. Tijdens het opruimen van haar huis trof ze opeens een granaat aan. De vrouw legde de granaat in de voortuin neer en belde de politie. De politie sloot de straat af. De Explosieven Opruimingsdienst kwam met spoed ter plaatse om de granaat onschadelijk te maken.

Dat laatste hoefde enkel niet: de granaat was al onschadelijk, concludeerde de Explosieven Opruimingsdienst. Het is nog onduidelijk of het gaat om een echte granaat. Er zat in elk geval geen kruid in. De granaat is afgevoerd waarna de straat is werd vrijgegeven voor het verkeer.