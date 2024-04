Philips in één klap miljarden meer waard na nieuws over schikking

Philips schikt voor 1,1 miljard dollar aan claims in verband met de slaapapneu-affaire bij het concern en dat heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Het aandeel Philips koerst maandag af op de grootste dagwinst ooit van het zorgtechnologiebedrijf. Het aandeel werd bij de opening al een derde meer waard en in de middaghandel liep de koerswinst verder op tot bijna 47 procent. Philips zag daarmee de beurswaarde met miljarden euro's stijgen tot rond de 30 miljard euro.

De deal neemt voor Philips een groot deel van de onzekerheid weg rond de affaire, die al sinds juni 2021 de aandelenkoers van het bedrijf onder druk zette. Volgens analisten van ING en de Amerikaanse zakenbanken Jefferies en JPMorgan komt de deal veel eerder dan verwacht. Daarnaast valt het schikkingsbedrag volgens de kenners veel lager uit dan gevreesd.

Cees Smit, beleggingsexpert bij Today's Group, sprak over een unieke koersbeweging van Philips. "Ik kan me niet herinneren dat een aandeel op de Amsterdamse beurs ooit zo hard is gestegen. Dat komt niet vaak voor en het is waarschijnlijk de grootste koerswinst ooit voor een bedrijf op het Damrak."

De wijze waarop het nieuws door Philips naar buiten werd gebracht was volgens hem wel een beetje vreemd. "Het zat nu tussen de cijfers in het kwartaalbericht verstopt en ze hadden het wel apart kunnen melden", aldus Smit.

De schikking kan volgens de Nederlandse advocaat Mark de Hek van SAP Letseladvocatenook in Nederland van betekenis worden. Philips ziet immers 'dat er iets goed mis is gegaan", zegt hij. De Hek vertegenwoordigt meer dan duizend Nederlanders die ook klachten door deze apparatuur melden of bezorgd zijn over de mogelijke gevolgen van het gebruik.

Overeenkomst

Philips had eerder al een overeenkomst bereikt om Amerikaanse patiënten te compenseren voor zogenaamde economische schade door problemen met de apparaten. Volgens topman Roy Jakobs zijn dit belangrijke overeenkomsten omdat ze 'verdere duidelijkheid bieden over de weg voorwaarts voor Philips'.

Het Nederlandse bedrijf kwam in 2021 in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. De kwestie heeft Philips naar eigen zeggen in totaal nu tussen de 4 miljard en 5 miljard euro gekost, als je alle herstelkosten, afschrijvingen, schikkingen en andere kosten bij elkaar optelt.

Erkent geen schuld

Philips erkent bij de nieuwe deal geen schuld van enig door zijn apparaten veroorzaakt letsel. Maar eerder werd de verkoop van de apparaten in de VS wel al voorlopig stopgezet na een overeenkomst met toezichthouder FDA. Het bedrijf wordt ook nog onderzocht door de Amerikaanse justitie. Dat zou zomaar nog tot een fikse boete kunnen leiden, maar hiervoor is nog geen financiële voorziening getroffen.

In Europa en andere delen van de wereld zit het rechtssysteem anders in elkaar. Hier rekent Philips niet op grote claimzaken zoals in de VS. Tests hebben volgens het bedrijf aangetoond dat zijn slaapapneu-apparaten geen gezondheidsschade hebben veroorzaakt. Het bedrijf is hier bijna klaar met het vervangen van de apparatuur.

Door de schikking zet Philips over het afgelopen kwartaal een verlies van ongeveer 1 miljard euro in de boeken, op een omzet van ruim 4,1 miljard euro. "We zijn het jaar begonnen in lijn met ons plan, waarbij de groei van de orderintake buiten China positief werd en de marge sterk verbeterde", zegt Jakobs daarover.

