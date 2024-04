Spoor van drugsdumpingen in buitengebied, politie zet helikopter in

In het buitengebied van Etten-Leur, Breda en Prinsenbeek zijn verschillende jerrycans en grote vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. De vaten liggen niet allemaal bij elkaar. Ze zijn maandagochtend op zes verschillende plekken naast verschillende wegen gevonden. Sommige vaten zijn open en liggen in de sloot. De politie heeft een helikopter ingezet om de situatie te overzien.

Onze 112-correspondent meldt dat vaten en jerrycans die in de sloot zijn gevonden vloeistof hebben gelekt in het water. De vondst werden gedaan naast de Elshoutweg, Bollenstraat en Langeweg in Etten-Leur en naast de Halseweg in Prinsenbeek. Op de Rietdijk in Breda zijn ook nog grote vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden.

Op de plekken waar de vaten en jerrycans zijn gevonden is maandagochtend zowel brandweer als politie aanwezig. Het is nog onbekend wat de schade aan de omgeving is en wat er precies in de vaten zit, maar het gaat hoogstwaarschijnlijk om drugsafval.

Ook om hoeveel vaten het precies gaat, is nog onduidelijk. Dat probeert de politie maandagochtend in kaart te brengen.

