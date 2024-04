Willem II pakt uit met groot scherm bij stadion voor cruciale wedstrijd

Willem II liet vrijdag tegen FC Groningen een kans liggen om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. Er wachten nog twee kansen voor de Tilburgers, met allereerst nu vrijdag de uitwedstrijd bij FC Dordrecht. Vierhonderd supporters van Willem II reizen mee naar Dordrecht. Maar fans die in Tilburg achterblijven, kunnen de wedstrijd ook volgen bij het 'eigen' Koning Willem II Stadion. Op parkeerplaats P1 komt vrijdag namelijk een groot scherm te staan.

Supporterscafé D'n Beitel opent vrijdagmiddag om vijf uur de deuren. De warming-up wordt dan verzorgd door een dj en een zanger, waarna om acht uur de belangrijke wedstrijd tegen FC Dordrecht op een groot scherm wordt uitgezonden.

Willem II heeft aan een gelijkspel voldoende voor promotie. En de ploeg van trainer Peter Maes kan bij een gelijkspel of winst zelfs kampioen worden, maar de Tilburgers zijn dan wel afhankelijk van het resultaat van concurrenten Roda JC en FC Groningen.

Livestream

Bij promotie worden de spelers na terugkomst uit Dordrecht op feestelijke wijze onthaald bij het eigen stadion. Omroep Brabant zendt dat feest live uit via een stream. De hele avond houdt Omroep Brabant je bovendien in een liveblog op de website op de hoogte van al het nieuws rond de wedstrijd.

Huldiging

Vrijdag 10 mei sluit Willem II het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Telstar. De kans is dus aanwezig dat het in ruim een week drie keer feest is in Tilburg: een keer vanwege de promotie, een keer omdat ze kampioenschap zijn geworden en dan op zondag 12 mei de huldiging. Maar bij een nederlaag in Dordrecht vrijdag kan de spanning ook zomaar stijgen naar een hoogtepunt. Dan zijn immers ook de play-offs nog een mogelijkheid.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Na punt tegen FC Groningen moet Willem II langer wachten op promotie

Deze straat is al klaar voor het kampioenschap