Schade één miljoen na brand bij autobedrijf, politie zoekt deze verdachte

Autobedrijf Stifan in Roosendaal ging in januari in vlammen op, met een schadepost van minstens één miljoen euro als gevolg. De brand is aangestoken, vermoedt de politie. In Bureau Brabant werden maandagavond beelden van een verdachte getoond.

De brand brak in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 januari uit in het pand aan de Jan Frederik Vlekkestraat in Roosendaal. Niet alleen het pand zelf moet als verloren worden beschouwd. Ook meerdere auto's die binnen en buiten stonden, zijn door de brand verwoest. Volgens de veiligheidsregio ging het in totaal om zo'n zeventig auto's.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

De schade aan het pand alleen bedraagt al één miljoen euro. Al 25 jaar waren de eigenaren actief in de autohandel. Zestig brandweerlieden

De brandweer rukte die bewuste nacht met maar liefst zestig man uit en was urenlang bezig met blussen. Na afloop waren er alleen uitgebrande autowrakken en een skelet van het pand over.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Direct na de brand startte de politie een onderzoek en al snel werd duidelijk dat de brand niet vanzelf was ontstaan. Rond tien voor drie parkeert een scooterrijder zijn scooter bij het bedrijf. Hij struint vervolgens een tijdje in de buurt van het pand rond. En rond tien voor vier is hij te zien bij het hek van het autobedrijf. Twee minuten later gaat hij er vandoor en kort daarna begint de rook zich te verspreiden.