Profielwerkstuk Lena en Julia leidt tot album én nummer op de radio: 'Vet!'

Vwo-leerling Lena Slangen (18) had een ambitieus doel met het profielwerkstuk dat ze samen met haar vriendin Julia (17) maakte. Lena wilde als onderdeel van het gezamenlijke werkstuk voor het d'Oultremontcollege in Drunen een eigen album maken en het ook nog eens voor elkaar krijgen dat een nummer daarvan op de radio te horen was. Als dat lukte, zouden ze een tien krijgen. De muzikale droom van Lena ging dinsdagochtend in vervulling.

"Wij moesten wetenschappelijk onderzoek doen", legde Lena dinsdagochtend uit in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Ik heb samen met Julia onderzoek gedaan naar de onderdelen van muziek en welke emoties daarbij komen kijken. Toen we begonnen aan dit project was onze hoofdvraag: krijgen wij het als twee minderjarige meiden voor elkaar om een tophit te bedenken, te schrijven en zelf te maken." Die vraag leidde tot het album 'Lena's illusies' dat vanaf vrijdag te beluisteren is via Spotify. Het album staat vol nederpopliedjes: zelf gezongen en geschreven. "Vervolgens zei onze begeleider: als dit een keer op de radio komt, vindt een radio-dj het goed genoeg om te draaien. Dan is het perfect, dan heb je een tien."

"Die Lena komt er wel!"

Radiopresentator Koen Wijn was benieuwd en nodigde Lena en Julia dinsdagochtend uit in de studio in Son. Hij luisterde naar het enthousiaste verhaal van Lena en besloot ook een nummer van haar album volledig te draaien. Hij koos voor het uptempo nummer 'Vrijmibo'. Lena kon niet anders dan stralen toen ze zichzelf hoorde op de radio: "Supercool, ik vond het supervet!" Vervolgens vroeg Koen de luisteraars via de Omroep Brabant-app te laten weten wat ze van het nummer vonden. De reacties waren overdonderend. "Dit klinkt keigoed!", liet een van de luisteraars weten. "Super, speels en energiek!", reageerde iemand anders. "En kan dit niet naar het songfestival?", vroeg weer een andere luisteraar zich af. "Ik vind dit veel leuker dan dat van Joost Klein, een prima liedje!" Andere reacties waren bijvoorbeeld: 'klinkt lekker, ga zo door!' en 'die Lena komt er wel'. Lena straalde opnieuw bij het horen van al deze loftuitingen: "Wat lief!"

"Ze hebben samen een fantastisch onderzoek gedaan."