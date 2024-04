Opnieuw rol voor Nikkie de Jager bij songfestival, deelt 'onze' punten uit

De Nederlandse punten van de jury voor de deelnemers aan de finale van het Eurovisiesongfestival op 11 mei worden door Nikkie de Jager uit Uden bekendgemaakt. Ze doet dat vanuit de geboorteplaats van de Nederlandse deelnemer Joost Klein: Leeuwarden.

De Jager maakt de punten bekend vanaf een plein in de Friese hoofdstad. Op dat plein wordt het songfestival live uitgezonden. Het is de eerste keer dat ze op deze manier bij het songfestival betrokken is. Eerder in 2021 was ze een van de presentatoren toen het festival in Rotterdam plaatsvond.

Op het plein Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden zijn er op de avond van de finale ook optredens waar goede vrienden van Klein aan meedoen. Het gaat onder meer om de rappers Brunzyn en Bokoedro.

Klein gaat met zijn nummer 'Europapa' op 9 mei proberen om via de halve finale de eindstrijd van het songfestival in het Zweedse Malmö te bereiken. Hij staat er goed voor bij de bookmakers. Die zien in hem een grote kanshebber voor de overwinning.

Het Songfestival heeft dit jaar naast De Jager nog meer Brabantse tintjes. Zo staat de in Eindhoven opgegroeide Appie Mussa samen met Klein op het podium. Mussa is bekend van zijn sketches op sociale media als TikTok en Instagram en bracht in 2021 het liedje Sexy Song uit met Joost Klein. Ook zit hij in de videoclip van Europapa. Verder zit zangeres Jacqueline Govaert, bekend van de Tilburgse band Krezip, voor het eerst op de commentaarpositie naast Cornald Maas uit Bergen op Zoom.

