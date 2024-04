Ruzie om blikschade loopt fataal af: vrouw (71) moet 3,5 jaar de cel in

Een 71-jarige vrouw moet 3,5 jaar de cel in nadat een uit de hand gelopen ruzie om blikschade in 2022 zo uit de hand liep dat een Poolse vrouw van 38 om het leven kwam. Bij de ruzie in het centrum van Lith werd het slachtoffer ruim honderd meter op de motorkap van de auto van de 71-jarige meegenomen, vervolgens gelanceerd en overreden. In het ziekenhuis overleed ze.

Justitie eiste eerder acht jaar cel, maar de rechtbank vindt dat de 71-jarige vrouw niet volledig toerekeningsvatbaar is. De straf valt daarom lager uit. De 71-jarige moet direct de gevangenis in. Ook mag ze tien jaar geen voertuig besturen.

Poolse en Nederlandse scheldwoorden

Het is woensdagavond 13 juli als Elly van der S., destijds 69 jaar, een pizza voor haar man gaat halen. Bij het inparkeren op het Marktplein raakt ze een fietsendrager van een andere auto. Als Elly op zoek gaat naar de eigenaar komt ze uit bij een Pools stel (38 en 42). Meteen ontstaat er ruzie. Poolse en Nederlandse scheldwoorden vliegen over en weer en ook worden er middelvingers opgestoken.

In de rechtbank wordt duidelijk dat Elly niet alleen de tegenpartij op de hoogte wilde stellen van de schade, maar dat ze ook boos was. Haar auto had schade door de uitgeklapte fietsendrager. Elly besluit uiteindelijk naar huis te gaan, om daar de verzekering in te schakelen. Maar het Poolse stel wil haar niet zomaar laten gaan. De vrouw gaat voor de auto staan en de man achter de auto.

Op motorkap

En dan gaat het snel. De vrouw belandt op de motorkap en haar man trekt de autodeur open in een poging om Elly tegen te houden. Elly schrikt en wil vluchten. Volgens haar schopt de man tegen de deur en springt de vrouw zelf op de motorkap.

Met spinnende wielen en de vrouw op en de man hangend aan de auto rijdt Elly in paniek weg. Na 128 meter ramt Elly een paaltje, de vrouw vliegt een tuin in en komt tegen een vlaggenmast aan. Elly rijdt vervolgens nog over de vrouw heen. In het ziekenhuis overlijdt de vrouw zeven uur later.

Elly zegt dat ze de vrouw op de motorkap nooit heeft gezien. Ze herinnert zich de ruzie nog wel, maar de dollemansrit niet meer. Ze was naar eigen zeggen in angst en pure paniek. Volgens de man van Elly en een psycholoog heeft Elly een kort lontje en kan ze snel gaan schelden.

Geen opzet

De officier van justitie geloofde eerder wel dat Elly bang was, maar ze had zich op verschillende momenten kunnen beraden, zo meende zij. Ze maakte echter de keuze om weg te rijden en ook nog eens te versnellen tot zo’n vijftig kilometer per uur met twee mensen op en aan haar auto. Ze had dan ook kunnen weten dat dit fatale gevolgen kon hebben.

Er was geen opzet, oordeelt de rechtbank. "Maar er was een reële kans op vallen en overlijden. Die kans heeft u bewust genomen." Daarom ziet de rechtbank het als een poging tot doodslag op de Poolse man en doodslag op de Poolse vrouw. De rechter verwijt het Elly dat ze een zeer gevaarlijke situatie heeft laten voortduren. "Pas toen u een aanrijding veroorzaakte, kwam u tot stilstand."

Elly kwam zenuwachtig de rechtbank binnen, toch gaf ze voor de uitspraak aan zeker te zijn van haar onschuld. De 3,5 jaar celstraf leek voor haar dan ook als een shock te komen, zeker ook omdat ze nu direct terug moet naar de gevangenis. Na een omhelzing met haar man en flink wat tranen werd ze direct na de uitspraak meegenomen door de politie.

Reconstructie van de dodelijke verkeersruzie: