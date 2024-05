De maat is vol na zoveelste ongeluk bij gevaarlijke kruising

Karin en andere omwonenden vinden de kruising veel te gevaarlijk. (Foto: René van Hoof) Karin woont pal aan de kruising. (Foto: Karin Stokman) Beeld: Omroep Brabant Volgende 1/3 Karin en andere omwonenden vinden de kruising veel te gevaarlijk. (Foto: René van Hoof)

Gierende remmen, hard toeteren en een daverende klap. Karin Stokman woont aan de Valkenswaardseweg (N396) in Leende, bij het Leenderbos. Bij de kruising van de 80-kilometerweg gaat het regelmatig mis als fietsers willen oversteken. Voor Karin is na het zoveelste ongeluk de maat vol.

Zestien jaar woont ze er nu, vlak bij het prachtige bos. Een paar stappen vanuit haar tuin en ze staat tussen de fluitende vogels en ruisende bomen. Maar de kruising is levensgevaarlijk en ze is er vaak getuige van geweest dat het misging.

"Dan klinkt er een enorme klap en denk ik, God daar gaan we weer."

Onlangs nog, toen een oudere man zwaargewond raakte doordat hij op zijn wielrenfiets werd geschept door een auto. Karin herinnert het zich nog goed. "Het was halverwege maart, de eerste mooie dag van het jaar. Dan stappen mensen graag op de pedalen voor een zonnig fietstochtje. De wielrenner probeerde over te steken en klapte tegen de auto. Er kwamen meerdere ambulances en uiteindelijk landde er ook een traumahelikopter", vertelt ze. Regelmatig gaat het mis op de weg, ondanks de vluchtheuvel die er halverwege ligt. "Dan klinkt er opeens een enorme klap en denk ik, God daar gaan we weer. Of vrachtwagens die plotseling claxonneren en dan gierend op de rem trappen. Dan hoor ik in huis de lading tegen de voorkant van de vrachtauto knallen", zegt ze. "Echt, het is een wonder dat het niet veel vaker fout gaat."

Ondanks de vluchtheuvel halverwege de weg gaat het vaak mis. (Foto: Karin Stokman)

Volgens haar ontstaan vooral in de zomer gevaarlijke situaties, omdat veel recreanten er dan op uit trekken in het natuurgebied. Kinderen uit het buurtschap Leenderstrijp, die naar school gaan in Valkenswaard, moeten ook dagelijks de weg over. "In de ochtendspits, door de drukte. Ik houd m'n hart soms vast", aldus Karin.

"Mensen hebben niet in de gaten hoe hard hier gereden wordt."

"Mensen hebben denk ik niet in de gaten hoe hard er hier gereden wordt", zegt ze. "Dat schatten ze vaak verkeerd in. Terwijl ze oversteken letten ze op elkaar of ze kijken naar de nummertjes van de bewegwijzering, hoe de fietsroute loopt. Dan krijg je onoplettendheid, met alle gevolgen van dien." Ook wordt volgens haar de maximumsnelheid regelmatig overschreden. "Er wordt vaker 100 gereden dan 80", zegt ze somber. In het verleden werd er veel wild, zoals reeën en wilde zwijnen aangereden op de weg langs het bos. "Toen zijn er hekken langs de bosrand geplaatst, en ook kwam er een grote natuurbrug zodat de konijnen, herten en kikkers veilig over kunnen steken", vertelt Karin. "Aan deze kruising doen ze niks. Da's toch raar. Hoeveel slachtoffers moeten hier nog vallen?"

Beeld: Omroep Brabant