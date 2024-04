Lage waterdruk in gemeente Altena, mogelijk nog tot morgen problemen

Meerdere dorpen in de gemeente Altena kampen dinsdagavond met een lage waterdruk. Op sommige plekken komt er zelfs helemaal geen water meer uit de kraan.

Een woordvoerder van Brabant Water bevestigt dat er een storing is in dat gebied. Om hoeveel adressen het gaat is nog onduidelijk. "We zijn er druk mee bezig en onderzoeken nog wat de oorzaak is", laat een woordvoerder weten.

Waarschijnlijk duurt het nog wel even voordat de problemen zijn opgelost. "Het is mogelijk dat de storing nog tot morgenochtend duurt", aldus de woordvoerder.