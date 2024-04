Problemen met kraanwater bij tienduizenden adressen door storing

Meerdere dorpen in de gemeente Altena kampen dinsdagavond met een lage waterdruk. In Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem, Almerk en Nieuwendijk komt weinig tot geen water meer uit de kraan. Het zou gaan om tienduizenden adressen.

Een woordvoerder van Brabant Water bevestigt dat er een storing is in dat gebied. Die is ontstaan tijdens werkzaamheden. De oorzaak is onduidelijk. "We weten niet wat er aan de hand is, maar zijn druk bezig om het op te lossen", laat een woordvoerder weten.

Op dit moment komt op alle adressen nog wel wat water uit de kraan. Het is mogelijk dat de problemen nog tot woensdagochtend duren. In dat geval zou het kunnen zijn dat de waterdruk helemaal wegvalt. "Maar we hopen dat het voor die tijd opgelost is", aldus Brabant Water.

