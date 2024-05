Duizenden huizen verwarmen met aardwarmte, hier zoeken ze naar bronnen

Met een gigantische boortoren wordt de komende tijd gezocht naar aardwarmte in het dorp Heijningen in de gemeente Moerdijk. Tot een diepte van 850 meter wordt er gekeken of de Brabantse bodem een geschikte warmtebron is.

De boring in Heijningen is de eerste van in totaal drie boringen. Ook in Eindhoven en Bernheze wordt onderzoek gedaan naar aardwarmte als energiebron. Hoe dieper, hoe warmer

Met de boortoren van 41 meter hoog wordt in de bodem gezocht naar lagen waar water makkelijk doorheen kan stromen. Hoe dieper je onder de grond gaat, hoe warmer het wordt. Op een diepte van twee tot drie kilometer kan het water al een temperatuur hebben van tussen de zeventig en honderd graden. Als een geschikte laag met water wordt gevonden, kan het warme water opgepompt worden. De warmte wordt dan uit het water gehaald en bijvoorbeeld gebruikt om huizen te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug de bodem in en wordt vanzelf weer warm om opnieuw gebruikt te worden. Weer of geen weer

Eén zo'n bron kan vierduizend tot tienduizend huizen verwarmen. Geothermie, zoals deze energiebron heet, kan dus een belangrijke rol spelen bij het halen van de klimaatdoelen. Aardwarmte is namelijk niet afhankelijk van het weer, wat wel het geval is bij zonne- en windenergie. De boringen duren ongeveer vier tot tien weken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Energiebeheer Nederland (EBN) en onderzoeksbureau TNO. Volgens de provincie veroorzaken de boringen geen trillingen, maar wel minimaal geluid. Overigens hoeven toekomstige aardwarmtelocaties niet alleen te komen op de plaatsen waar nu onderzoek wordt gedaan. De aardlagen zijn groot en er kan dus ook op andere plekken in de toekomst misschien aardwarmte worden gewonnen. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Brabant wil meer milieuvriendelijke energie: 5 vragen en antwoorden Brabant loopt achter met plannen duurzame energie en krijgt tik op vingers