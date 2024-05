Dode dieren naar de vuilstort: 'Ze staan huilend met hun hond in de armen'

Als je geliefde huisdier doodgaat, zijn er verschillende manieren om afscheid te nemen. Je hond of kat laten cremeren bij een dierencrematorium of achterlaten bij de dierenarts, zijn de meest gangbare keuzes. Maar er is nog een optie, gratis en voor niets: het dode dier wegbrengen naar de milieustraat, waar ook oude matrassen, kapotte dakpannen en snoeiafval worden gebracht. En dat gebeurt verrassend vaak. "Twee tot drie keer per week komt hier wel iemand met een overleden huisdier achter in de auto langs."

Mayk van Gulik werkt al 23 jaar bij de Milieustraat in Tilburg. Hij weet hoe zwaar baasjes het vinden om hun viervoeter weg te brengen. "Het is toch een plek waar alle afgedankte spullen terechtkomen", vertelt hij. "Sommige mensen hebben hun hond zeventien jaar bij zich gehad. Zij staan huilend met hun dier in de armen."

Er zijn heel wat honden- en katteneigenaren die bij de stort definitief afscheid nemen van hun huisdier. In alle gemeenten is het inleveren van dode huisdieren mogelijk en er worden geen kosten in rekening gebracht.

Het wegdoen van een dier gebeurt respectvoller dan bij een oud bankstel, zegt Mayk, maar het blijft een lastig iets. Als de emoties hoog oplopen, houden hij en de andere medewerkers daar rekening mee. "We nemen het dier dan van ze aan, in plaats van dat ze het zelf in een duobak-container moeten deponeren", zegt Mayk. "Soms komen kinderen hierheen met hun ouders. Hun konijn is doodgegaan en dan staan ze daar heel verdrietig met een mooi versierd kistje. Ja, dat doet wat met je, hoor."

Mayk begrijpt wel waarom eigenaren voor deze manier kiezen. "Er zijn genoeg minderbedeelden, mensen die het niet breed hebben", zegt hij. "Ze zouden niets liever willen dan hun dierbare hond of kat te laten cremeren, op een respectvolle manier. Maar die kosten kunnen oplopen tot 200 euro, afhankelijk van hoe groot je dier is. En dat geld hebben ze simpelweg niet."

Vanuit de container komen de dieren terecht in een grote vriesruimte op het terrein. "Bij alle kadavers wordt gekeken of er een chip is, die vervolgens wordt gescand. Alle gegevens worden doorgegeven aan Amivedi, zodat de eigenaar achterhaald kan worden. Als iemand zijn kat kwijt is, dan weten ze in ieder geval wat er met het dier is gebeurd", verklaart Mayk.

Ook dode vossen, eekhoorns, vissen, zwanen en eenden eindigen in de meeste gevallen bij een van de milieustraten in Brabant. Stichting Amivedi en de Dierenambulance brengen dieren die een aanrijding niet overleven of op een andere manier zijn doodgegaan naar het afvalverzamelpunt.

Eenmaal per week komt het destructiebedrijf Rendac langs om de kadavers op te halen. Hier komen ook de dieren terecht die zijn toevertrouwd aan een dierenarts of de Dierenambulance. Bij Rendac worden de resten vernietigd. Het is in ons land verboden kadavers van dieren te verwerken tot grondstof voor voedingsmiddelen voor dieren.