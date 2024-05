Zorgmedewerker (22) die ouderen seksueel lastigviel in België gepakt

De 22-jarige medewerker van woonzorgcentrum Elisabeth in Breda die zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag met ouderen, is vorige week in België aangehouden. Dat laat een politiewoordvoerder woensdag weten aan Omroep Brabant. Er is een procedure gestart voor overlevering naar Nederland. Meer wil de politie nog niet kwijt over deze zaak. Ook niet of de verdachte de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft.

De man was niet in dienst bij het woonzorgcentrum, maar was als zzp'er ingehuurd. De man wordt ervan verdacht meerdere bewoners met dementie seksueel te hebben geïntimideerd. Het grensoverschrijdend gedrag gebeurde op de afdeling Corenschup. Daar wonen ouderen met een vorm van dementie. Binnen deze afdeling zijn meerdere meldingen gedaan van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag bij bewoners, door een ingehuurde zorgmedewerker. Wat de medewerker precies heeft gedaan, kan de organisatie niet zeggen. Er is een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en er is aangifte gedaan bij de politie.