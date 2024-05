Barry spoot met brandblusser naar agenten, maar hoeft cel niet meer in

Als een kat in het nauw voelde Barry B. uit Eindhoven zich toen de politie op 7 april een illegale raveparty in Best wilde stoppen. Hij was daar als bezoeker en deed iets wat hij (achteraf) beter niet had kunnen doen. Hij spoot met een brandblusser in de richting van agenten. Een paniekreactie, volgens Barry. De politierechter in Den Bosch legde hem een celstraf op wegens mishandeling, maar die heeft de 50-jarige Eindhovenaar in voorarrest al uitgezeten.

Tussen de 1000 en 1500 mensen zijn die avond en nacht in een loods aan de Maas in Best. Voor een illegale danceparty in een voormalige kantine van een tennisclub. Een aantal loopt er volgens de officier van justitie, al dan niet onder invloed van drank en drugs, als zombies bij. Er ontstaat geluidsoverlast en omwonenden bellen de politie. De organisatie wordt tot twee keer toe gevraagd het feest te stoppen. Maat vol

Tegen twee uur is de maat vol voor de politie en worden een man of vijftien opgetrommeld om een eind te maken aan het feest en de meute naar huis te sturen. Een deel van het publiek doet dat zonder probleem. Anderen blokkeren volgens de officier van justitie een deur en bekogelen agenten en schelden ze uit. In een deuropening staan Barry en een vrouwelijke bezoeker. Barry zou gedreigd hebben met een brandblusser en ermee gespoten hebben. Twee agenten worden op hun lichaam en in hun gezicht geraakt en ze krijgen ook wat van het chemische spul uit de brandblusser binnen. Onder meer door de inzet van honden wordt Barry tegen de grond gewerkt, waar hij nog klappen van agenten krijgt. Daarna wordt hij (als enige bezoeker) aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling wordt hij in de cel gezet om vorige week weer vrij te komen. Op deze beelden is het incident met de brandblusser te zien: