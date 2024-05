Opa (70) cel in na ontucht met kleinzoon: hij bezorgde familie nachtmerrie

De 70-jarige Peter van M. uit Veldhoven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, en nog eens 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer ontucht met zijn kleinzoon. Ook krijgt hij de straf voor het in bezit hebben en delen van kinderporno, het in bezit hebben van dierenporno en voor ontucht met een hond. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald.

De 77-jarige Arie R. uit Berkel en Rodenrijs krijgt voor zijn aandeel in de zaak een celstraf van een jaar, en een jaar voorwaardelijk. Beide mannen moeten zich na hun celstraf laten behandelen en blijven voorlopig onder toezicht staan. 'Meester' Arie keek mee

De mannen kennen elkaar al jaren en hadden online een seksuele meester-slaafverhouding. Toen slaaf Peter van M. uit Veldhoven op vaste dagen op zijn pasgeboren kleinzoon ging passen, pleegde hij ontucht met het jongetje en liet hij 'meester' Arie R. via een Skype-verbinding meekijken. R. gaf ook opdrachten om bepaalde handelingen uit te voeren en dit gebeurde meerdere keren in een periode van bijna twee jaar. Peter van M . pleegde ook ontucht met de hond van een andere zoon en hij had 260 foto's met dierenporno in zijn bezit. Daarnaast had hij de beschikking over ruim 90.000 uiteenlopende foto's en video's met kinderporno. Tussen augustus 2015 en mei 2023 deelde hij vele foto’s en video’s met Arie R. Die had zelf zo'n 5.500 foto's en ruim 240 video's in bezit en deelde die ook weer. Onherstelbaar leed

De rechtbank oordeelt dat Peter van M. ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn positie als opa om zijn eigen seksuele behoeftes en extreme voorkeuren te kunnen bevredigen. Hij bracht het gezin van zijn zoon en schoondochter en hun twee kinderen onherstelbaar leed toe, terwijl zij hem blindelings dachten te kunnen vertrouwen. De rechtbank weegt in het voordeel van Van M. mee dat hij alles heeft bekend en dat hij de ernst daarvan inziet. Ook lijkt het erop dat het contact met zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen definitief is verbroken. De rechtbank legt een lagere straf op dan twee weken geleden werd geëist. Justitie eiste toen dat Van M. drie jaar de cel in zou gaan en zijn meester, Arie R. uit Berkel en Rodenrijs, twee jaar. Verplichte behandeling

Bij beide mannen is sprake van een andere gespecificeerde 'parafiele stoornis', ofwel een ongewone, atypische seksuele interesse. Om het risico op herhaling te voorkomen legt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden op aan de mannen. Zo krijgen ze een meldplicht bij de reclassering, moeten zij zich laten behandelen bij een zorgverlener en mogen ze drie jaar lang geen contact met elkaar hebben. De man uit Veldhoven krijgt bovendien een contact- en gebiedsverbod zodat zijn zoon, schoondochter en twee kleinkinderen niet zomaar met Peter van M. worden geconfronteerd.