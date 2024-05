Boerenblokkade om plaatsen betonblokken: 'Kan echt niet'

Zo'n twintig loonwerkers hebben woensdagmiddag de Runsvoort in Helvoirt geblokkeerd met onder meer tractoren. Dit uit protest omdat de gemeente betonblokken bij een bruggetje heeft geplaatst waardoor zij kilometers moesten omrijden.

René van Hoof & Collin Beijk Geschreven door

Door werkzaamheden aan de Helvoirtsestraat was de Runsvoort met het bruggetje voor de loonwerkers juist de enige doorgang naar een aantal landbouwpercelen. Maar de grote landbouwvoertuigen zouden te zwaar zijn voor het bruggetje. De loonwerkers zagen dit weekend al dat de gemeente gele strepen had getrokken bij het bruggetje op de Runsvoort. "Toen dachten we nog, het zal allemaal meevallen", vertelt Frie Klerks. "We konden er nog gewoon door met grote landbouwvoertuigen." Belangrijk, want de loonwerkers zijn momenteel volop boeren aan het helpen om hun land te bewerken.

"Dit kan echt niet een hele zomer lang."

Er leek dus niks aan de hand, tot woensdagmorgen. "Met betonblokken had de gemeente de weg versmald waardoor we er niet meer door konden met onze voertuigen. Dat kan echt niet, vier maanden, de hele zomer lang", legt Klerks uit. De loonwerkers besloten daarom in actie te komen en de weg te blokkeren. Het protest verliep verder rustig.

Met een tractor wordt de weg voor de betonblokken geblokkeerd (Meesters Multi Media).

Juist nu hebben de loonwerkers het extra druk en zouden ze door het omrijden kostbare tijd verliezen. Volgens Klerks zijn de problemen ontstaan doordat het bruggetje niet op tijd vervangen is. Terwijl de omleidingsroute over het bruggetje vorig jaar al is gepland. "De aannemer die dit had moeten doen, is failliet gegaan. Nu weert de gemeente ons omdat onze grote landbouwvoertuigen te zwaar zouden zijn voor de oude brug." Maar Klerks is er zeker van dat de brug het houdt. Met de protestactie en na goed overleg heeft hij de gemeente Vught ook kunnen overtuigen. "De betonblokken worden weer weggehaald en ze gaan hier nu verkeersregelaars en extra waarschuwingsborden neerzetten", vertelt Klerks opgelucht.

"We kunnen de veiligheid van vrachtwagens niet garanderen."

Volgens Harald Beerens, woordvoerder van de gemeente Vught, was het niet de bedoeling om grote landbouwvoertuigen te weren. "Het gaat vooral om vrachtwagens. Daarvan kunnen we de veiligheid echt niet garanderen als ze over het oude bruggetje gaan." De gemeente wil daarom ook echt dat vrachtwagens een andere route kiezen. "Maar dat we met die betonblokken ook het landbouwverkeer blokkeerden, was echt vervelend. Hierachter liggen de percelen waarop de loonwerkers aan de slag moeten", wijst hij.

"Dit hadden we als gemeente moeten voorkomen."