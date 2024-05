Twan betaalde jarenlang belasting voor schaapskooi, maar die moet nu plat

57 jaar geleden is er geen vergunning afgegeven voor de schaapskooi op een terrein aan de Aardgangstraat in Klein-Zundert. Twan Snepvangers (54) betaalde er tientallen jaren belasting voor en is enorm gehecht aan zijn kooi. Woensdag besliste de Raad van State, de hoogste rechter in ons land, dat de kooi weg moet. Binnen acht weken moet het bouwwerk plat. Doet Twan dat niet, dan moet hij een dwangsom van vijfduizend euro ophoesten.

"Machteloos", antwoordt Twan Snepvangers met een diepe zucht als hem de vraag wordt gesteld hoe hij zich voelt. "Ik ben er niet blij mee. De enige die blij is, is de gemeente Zundert. Ik snap het niet, niemand heeft er last van. Toch moet de schaapskooi weg", foetert Twan. Overigens grazen er al jaren geen schapen meer rond de kooi.

De hoogste rechter heeft besloten dat de kooi afgebroken moet worden omdat er geen vergunning is. "Die is er al 57 jaar niet. Mijn vader had destijds mondeling toestemming van burgemeester Kieviets. Daar zijn we altijd vanuit gegaan." De schaapskooi is volgens Snepvangers tegenwoordig een schuilplek. Zijn vrouw traint op het terrein met haar honden. "Als het slecht weer is kan ze schuilen in de kooi."

Een tijd geleden geleden kwamen de eerste klachten over de geluidsoverlast om de hoek kijken. Op het terrein vonden onder meer bruiloften plaats. "Ik snap de klachten over geluidsoverlast niet. De gemeente had dat kunnen meten, maar heeft het nagelaten. De gemeente heeft overigens altijd toestemming gegeven voor bruiloften."

Twan voor zijn schaapskooi (foto: Raymond Merkx).

Terugkijkend zegt Snepvangers: "Ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik heb destijds de grond van moeder gekocht. We hadden de mondelinge toestemming en we betaalden belasting. Wij dachten dat het goed zat. Iets wat illegaal is, daar betaal je toch geen belasting over?"

De kooi die door zijn vader is gebouwd moet binnen acht weken weg zijn. "Met pijn in het hart. Niemand begrijpt het. Het is door mijn vader gebouwd. Ik heb veel in de schaapskooi gespeeld. Mijn herinneringen liggen hier. Als ik tijd heb, begin ik met het afbreken van de kooi. Ik laat het eerst maar even bezinken." Een omwonende vertelt geklaagd te hebben bij de gemeente. “Het is raar dat hij zo zijn gang kon gaan zonder vergunning, als hij iets organiseert dan hebben wij daar last van.” Wat en hoe groot de overlast is? “Dat is heel persoonlijk. Verder is het een zaak van de gemeente.”

Foto: Raymond Merkx.